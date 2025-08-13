Policía Local prepara el despliegue de agentes para afrontar las peores fechas de la operación retorno

Millones de vehículos que de manera escalonada cruzan esta frontera desde países europeos hacia Portugal y el Magreb, regresan mucho más concentrados en el tramo ... final de agosto. Hace décadas que esto es así, pero cada año son más (el Gobierno Vasco ha estimado un crecimiento del 4,5% en el tráfico de ida) y el verano de 2021 impartió una lección de cómo las nuevas tecnologías pueden afectar a la gestión de la operación retorno en este embudo que es el paso fronterizo.

Aquel mes de agosto, con la autopista saturada, como siempre, Google Maps y otras aplicaciones similares invitaron a sus usuarios a recorrer vías alternativas, como la variante de Irun para usar las fronteras de Santiago y Behobia. Cuando la variante se bloqueó, los navegadores, con esa información en tiempo real que manejan, no dudaron en recomendar el paseo de Colón, primero, y otras calles de la ciudad cuando la principal arteria colapsó. El atasco fue memorable y se repitió durante varios días.

30.000 vehículos de países europeos incluidos por la DGT en la operación retorno cruzaron las fronteras de Santiago, Behobia y Biriatu el pasado fin de semana, síntoma claro de que se acercan los momentos más intensos del regreso vacacional.

La lección se aprendió y las medidas que se tomaron al año siguiente funcionaron, «tan bien que aunque cada año pasan más coches, no ha vuelto a pasar nada como aquello», valora Fran Ortiz, responsable de Tráfico de la Policía Local.

Desde el 7 de agosto la guardia municipal monitoriza el estado de las carreteras, principalmente de la A8, y está preparada para reaccionar. No ha hecho falta hasta el momento, «aunque el pasado fin de semana, por los pasos de Santiago, Behobia y Biriatu (autopista) cruzaron hacia Francia 30.000 vehículos de los países que la DGT contabiliza para la operación retorno».

Las peores fechas suelen ser las semanas tercera y cuarta así que el dispositivo se mantendrá hasta el 31 de agosto. «Prevemos que los picos de tráfico empiecen el próximo jueves», detalló la alcaldesa, Cristina Laborda. «Lo que haremos, como estos últimos tres años, es tratar de evitar que los vehículos que salen de la autopista porque Google les advierte de que está atascada, vayan por el centro de Irun». Eso se consigue estableciendo «tres anillos de controles en los accesos, digamos que son como tres niveles», explicaba Ortiz. En esos controles se permite el paso de los coches propios, pero los de paso son dirigidos hacia la variante. «Normalmente sólo aplicamos el primero para evitar la entrada al centro. A veces ha sido necesario activar el segundo cerrando en Ventas el paso por Bomberos y Tesa. El tercero, que implica impedir accesos a caminos rurales sólo se activó una vez y fue a raíz de un problema concreto de un camión».

Aún y todo, «paciencia»

El sistema «ha funcionado bien estos tres últimos años», valoraba Laborda, que reconocía, eso sí, que supone un «esfuerzo grande para la Policía Local y, por supuesto, un trabajo coordinado con la Diputación de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y la Ertzaintza». La necesidad de colaboración con la policía autonómica, la competente en tráfico en las carreteras vascas, es obvia. El ente foral es clave en el operativo «porque llegado el momento, tiene que cerrar el semienlace de Oñaurre», de manera que el tráfico de paso sólo pueda dejar la autopista en el enlace de Ventas y sea más fácil para los agentes municipales gestionar los flujos. «El Gobierno Vasco, por su parte es quien nos facilita la información del estado de las carreteras antes de Irun, es decir, lo que viene, lo que nos permite prepararnos con antelación».

En los días más intensos, el dispositivo de operación retorno «requiere 20 agentes, prácticamente el 20% del total de la plantilla. El resto del día se gestiona con entre 10 y 15 agentes», explicó Ortiz. Aunque el modelo da buenos resultados «en el sentido de impedir que se colapse el interior de la ciudad, pero no podemos evitar que en los accesos haya retenciones, por lo que pedimos a los conductores irundarras que necesariamente tienen que usar el coche estos días que tengan un poco de paciencia», comentó Laborda. «En cualquier caso, la recomendación, más que nunca, es que en la medida en que sea posible no se use el vehículo privado y se utilicen transportes públicos, especialmente el ferroviario, y se hagan desplazamientos a pie y en bicicleta».