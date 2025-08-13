Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La alcaldesa, Cristina Laborda, y Fran Ortiz ante el videowall en el que se muestran las imágenes de cámaras de tráfico repartidas por la ciudad. MORONDO

Irun

Policía Local prepara el despliegue de agentes para afrontar las peores fechas de la operación retorno

El dispositivo especial con vigilancia intensiva se activó el día 7, pero se estima que la semana próxima empezarán los controles de acceso en varios puntos de la ciudad

Iñigo Morondo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:25

Millones de vehículos que de manera escalonada cruzan esta frontera desde países europeos hacia Portugal y el Magreb, regresan mucho más concentrados en el tramo ... final de agosto. Hace décadas que esto es así, pero cada año son más (el Gobierno Vasco ha estimado un crecimiento del 4,5% en el tráfico de ida) y el verano de 2021 impartió una lección de cómo las nuevas tecnologías pueden afectar a la gestión de la operación retorno en este embudo que es el paso fronterizo.

