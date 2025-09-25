Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer recoge sus medicamentos en la Farmacia Nagusia. DE LA HERA

«Puedes pedir tus medicinas sin salir del coche»

Farmaziauto ·

Esta modalidad de farmacia puesta en marcha en Lasarte resuelve los problemas de aparcamiento, entre otros

Martin Ruiz Egaña

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:17

Ir a la farmacia y pedir tus medicamentos sin ni siquiera bajarte del coche. Como hacer un pedido en alguna cadena de comida rápida. Parece ... ciencia ficción, pero desde el pasado 10 de junio es una realidad en Gipuzkoa. La farmacia Nagusia, en Lasarte-Oria, ha incorporado este servicio a su establecimiento, del que ya pueden disfrutar tanto lasartearras como «también vecinos de otros municipios», indica Rosa Jauregui, impulsora junto a su hija Leire (titular de la farmacia Nagusia) de la iniciativa del 'farmaziauto'.

