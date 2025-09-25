«Puedes pedir tus medicinas sin salir del coche»

Ir a la farmacia y pedir tus medicamentos sin ni siquiera bajarte del coche. Como hacer un pedido en alguna cadena de comida rápida. Parece ... ciencia ficción, pero desde el pasado 10 de junio es una realidad en Gipuzkoa. La farmacia Nagusia, en Lasarte-Oria, ha incorporado este servicio a su establecimiento, del que ya pueden disfrutar tanto lasartearras como «también vecinos de otros municipios», indica Rosa Jauregui, impulsora junto a su hija Leire (titular de la farmacia Nagusia) de la iniciativa del 'farmaziauto'.

Jauregui acumula un gran recorrido a sus espaldas. Hace 35 años inauguró en Pamplona la segunda farmacia de centro comercial delEstado, y hace 12 hizo lo propio en Garbera. Pero la idea de recoger los fármacos desde el coche viene de lejos. «Lo vimos en Portugal, en una farmacia de Sintra durante un viaje de farmacéuticos por toda Europa. Lo vi muy claro, me gustó la idea y pensé que podía ser muy útil aquí», comenta la farmacéutica.

Entonces, detectó en Lasarte-Oria una serie de necesidades que este servicio de 'farmaziauto' podía satisfacer. «Tiene varios barrios residenciales que son como ciudades dormitorio, carecen de servicios. Además, existe un gran problema de aparcamiento, lo que convierte esta modalidad en algo muy útil».

«En dos o tres minutos»

Este servicio de 'farmaziauto', subraya Jauregui, es «un añadido» porque la farmacia mantiene su funcionamiento tradicional. «Ahora tiene dos accesos, pero el principal sigue estando en la Kale Nagusia, donde se atiende con normalidad en mostrador». La novedad está en la puerta de atrás, donde a través de una ventanilla se pueden recoger los fármacos requeridos sin apearse del vehículo. «El procedimiento es simple. Se toca el timbre, sale un farmaceútico a atender, se le entrega la tarjeta y una vez se lee, se facilita la medicación. Es cosa de dos o tres minutos», explica Edurne Rekondo, farmacéutica del establecimiento.

La ventanilla, situada en la zona trasera de la Farmacia Nagusia, se encuentra en una carretera de uso público que, según Jauregui, no queda afectada por este servicio. «Es una vía con muy poco tráfico, no tiene salida y sólo pasa gente que quiere aparcar. Por lo tanto, no se perjudica al flujo del tráfico».

Atajar el problema del aparcamiento en la zona es uno de los objetivos de este 'farmaziauto', pero no es el único. «Los animales, por ley, no pueden entrar en las farmacias. Tienen que quedarse fuera. Por lo tanto, las personas que tengan animales pueden venir a la farmacia sin tener que dejarlos atados en la entrada porque no necesitan acceder físicamente al establecimiento», concreta Jauregui. La farmacéutica sugiere que también puede ser una alternativa para «minusválidos que se desplazan en coches adaptados». En definitiva, es una manera de realizar el mismo procedimiento, pero de forma «más rápida y práctica».