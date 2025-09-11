Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Premio millonario en una localidad de Gipuzkoa gracias a la Bonoloto: «Es la primera vez que damos un premio tan gordo»

El sorteo de ayer de Loterías y Apuestas del Estado ha premiado un boleto en Zarautz, cuyo propietario se llevará 1.972.129 euros

M. S.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:34

El sorteo de Bonoloto celebrado ayer (10 de septiembre de 2025) ha dejado una premio millonario en Gipuzkoa. En concreto, en el bar 'Xoxoa' de Zarautz, en donde se ha vendido un boleto premiado con 1.972.129 euros.

«Llevamos más de dos años vendiendo lotería y es la primera vez que damos un premio tan gordo», comentan desde el bar situado en calle Bizkaia, 22 de la localidad. «Nos enteramos ayer por la noche que el premio había caído aquí porque nos llegó la notificación. Ya habían tocado premios de 40 o 50 mil euros, pero esto es otra cosa», valoraban contentos desde el establecimiento.

Y es que el sorteo de ayer de Loterías y Apuestas del Estado ha validado un único boleto de Primera Categoría (6 aciertos) en Zarautz, cuyo propietario se llevará 1.972.129 euros. En esta ocasión, la combinación ganadora de la Bonoloto fue: 02 11 24 37 39 45, mientras que el complementario correspondió al número 19 y el reintegro fue a parar al 7.

Premio millonario en Zarautz

El único acertante del premio millonario de primera categoría fue el boleto sellado en Gipuzkoa, mientras que también hubo dos boletos acertantes de segunda categoría en Murcia y Castellón, que se llevarán 92. 491,35 euros.

El último sorteo de la Bonoloto que dejó un pellizco en Gipuzkoa fue el del pasado 21 de marzo en la localidad de Urretxu, en donde un vecino se llevó una enorme alegría tras resultar ganador de un premio de 126.779 euros.

