«Preguntamos a los trabajadores cómo les gustaría que les cuidaran»

La residencia San Juan de Zestoa es uno de los centros guipuzcoanos que comenzaron hace años a transformar el modelo de cuidados en el ... que está inmerso la Diputación foral de Gipuzkoa. El punto de inflexión para dar una vuelta de tuerca a los cuidados y mejorar la atención de sus usuarios la resumió ayer el director de este centro residencial, Joseba Illarramendi, que participó en la rueda de prensa para compartir su experiencia al frente de este recurso desde hace 22 años.

«Preguntamos a todos los trabajadores: cuando llegue el momento en el que necesite cuidados, ¿cómo y dónde me gustaría que me cuidaran a mí? Partiendo de esa cuestión, de esa personalización, iniciamos un proceso de reflexión y empezamos a trabajar el concepto de 'sentirnos como en casa'. También nos pareció muy importante cuidar a los que cuidan para que puedan desarrollar su labor de la mejor forma posible. Llevamos trabajando con planes estratégicos desde el año 2003 con diferentes grupos y tenemos indicadores que nos demuestran que este modelo ayuda en el bienestar de las personas. Por suerte todos somos diferentes, y la atención tiene que ser diferente también, es la clave», explicó Illarramendi, que aplaudió la elaboración de una guía práctica para todos los centros.

«Nos va a servir de mucha ayuda. Hasta ahora no teníamos un marco de referencia común que nos integrara a todos», señaló.

En este sentido, la Diputación recordó que el modelo centrado en la persona, definido en el Libro Verde, «se está aplicando a día de hoy de manera gradual en la mitad de los centros de día y residencias de Gipuzkoa, sin embargo, esta manera de entender los cuidados en la que se trabaja desde hace años no contaba con un marco común hasta ahora».

Las familias también forman parte de este cambio de modelo y ayer lo dejó claro Carmen Estebanez, familiar de un residente en un centro de Pasaia, que se felicitó por la «implicación» mostrada desde la institución foral, pero al mismo tiempo reclamó una «estructura» para que todas las aportaciones que recogen y realizan las familias llegue a los departamentos.