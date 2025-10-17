Gipuzkoa chequea los centros residenciales para avanzar en el nuevo modelo de cuidados Durante los próximos meses, la Diputación realizará un diagnóstico de la situación de cada centro para que cuenten con una hoja de ruta propia e ir asentando el nuevo modelo de atención «centrado en la persona»

Patricia Rodríguez Viernes, 17 de octubre 2025, 13:27

Un equipo de trabajo impulsado por la Diputación de Gipuzkoa ha iniciado un diagnóstico en los centros residenciales guipuzcoanos para avanzar en el nuevo modelo de cuidados. El plan de trabajo, que se elaborará en colaboración con los equipos profesionales de cada recurso, se desplegará durante los próximos meses y comprende un proceso de evaluación progresiva para que en 2026, los 65 recursos guipuzcoanos (residencias de mayores y centros de día) cuenten ya con un primer diagnóstico y una hoja de ruta propia para caminar hacia este nuevo modelo de atención «centrado en la persona».

De momento, son 10 los centros que cuentan con esa primera valoración y se prevé que para «abril del próximo año» todos tengan ya identificados los puntos donde mejorar, según han anunciado esta mañana en rueda de prensa la diputada general, Eider Mendoza,y la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, que han estado acompañadas de dos personas que están formando parte de este proceso. «El resultado del diagnóstico nos dirá qué medidas adoptar en cada centro, lo que sea necesario», ha apuntado Peña.

La transformación del modelo de atención y cuidados a las personas mayores es ya visible en los centros residenciales de Gipuzkoa. Actualmente, 27 recursos residenciales están llevando a cabo la transformación de sus espacios para adecuarlos a una manera de cuidar centrado en la persona. Sin embargo, «no se trata solo de modificar los espacios, sino de ofrecer a las personas residentes unos cuidados más personalizados, más humanos, más abiertos a la comunidad, que permitan a los usuarios sentirse como en casa», así como ser «más partícipes» en la forma en la que quieren vivir y ser cuidados».

Para extender esta apuesta a todo el territorio y hacer posible la transición hacia los cuidados del futuro, han presentado una nueva guía práctica que «recoge los principios y orientaciones para todos los centros y servicios del territorio, con el fin de avanzar hacia un modo de cuidar que garantice la calidad, el buen trato y los vínculos con el entorno comunitario». En este sentido, según ha explicado Peña, la Diputación ha trabajado junto a entidades, profesionales y personas cuidadas en la definición de «un marco común de referencia que oriente el diseño, la gestión y la evaluación de los centros y servicios del territorio», basado en «cinco principios clave: derechos y dignidad, conocimiento y reconocimiento, participación, bienestar y seguridad, e inclusión en la comunidad». Además, se concreta en «20 estándares que sirven como guía práctica para las y los profesionales y como garantía para las personas usuarias».

Por su parte, Mendoza ha afirmado que «de municipio a municipio, servicio a servicio, sabiendo que cada persona quiere vivir a su manera estamos extendiendo en el conjunto del territorio el nuevo modelo de cuidados de Gipuzkoa, más personalizado, más innovador y más conectado con la comunidad.

