La presencia de solo dos tornos para acceder a la zona de embarque genera colas frecuentes, sobre todo cuando uno de ellos no funciona. De la Hera

La plantilla del aeropuerto de Hondarribia urge «más inversión» para adecuar los servicios al aumento de viajeros

Recuerdan que la cifra de usuarios se ha duplicado en diez años y critican las «deficiencias» en las prestaciones al pasajero y en seguridad por «falta de ambición»

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:52

Comenta

«La cifra de pasajeros ha aumentado un 50% desde 2019, e incluso se ha duplicado si nos remontamos a 2014, pero ni las instalaciones, ... ni los servicios que se prestan, ni el tamaño de la plantilla se han adecuado a la nueva realidad. Y se notan las deficiencias».

