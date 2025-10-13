Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pasajeros se suben a un avión de Vueling con destino a Barcelona en la pista de Hondarribia. F. DE LA HERA

Más aviones pero menos viajeros: cifras agridulces en los tráficos del aeropuerto de Hondarribia

El aeródromo guipuzcoano superó los 44.000 viajeros en septiembre, lo que supone un 7,1% menos que el año anterior

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:30

El aeropuerto de Hondarribia está consolidando este año la tendencia de crecer en número de operaciones, pero perder pasajeros en comparación con el año de ... récord que fue 2024. El aeródromo guipuzcoano cerró el mes de septiembre con 44.382 pasajeros, un 7,1% menos que en el mismo mes del ejercicio anterior, una caída que contrasta con el incremento del 8% en las operaciones de aterrizaje y despegue. Lo que demuestra, como ya se vio en meses precedentes, que siguen ganando peso los vuelos chárter o privados que, por lo general, transportan menos pasajeros que las aerolíneas comerciales. En el global de los nueve primeros meses del año, el aeródromo guipuzcoano ha crecido un 9,5% en operaciones, mientras que registra un descenso del 3,7% en el número de pasajeros.

