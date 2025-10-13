Más aviones pero menos viajeros: cifras agridulces en los tráficos del aeropuerto de Hondarribia El aeródromo guipuzcoano superó los 44.000 viajeros en septiembre, lo que supone un 7,1% menos que el año anterior

Pasajeros se suben a un avión de Vueling con destino a Barcelona en la pista de Hondarribia.

Miguel Villameriel San Sebastián Lunes, 13 de octubre 2025, 12:30 | Actualizado 12:43h. Comenta Compartir

El aeropuerto de Hondarribia está consolidando este año la tendencia de crecer en número de operaciones, pero perder pasajeros en comparación con el año de ... récord que fue 2024. El aeródromo guipuzcoano cerró el mes de septiembre con 44.382 pasajeros, un 7,1% menos que en el mismo mes del ejercicio anterior, una caída que contrasta con el incremento del 8% en las operaciones de aterrizaje y despegue. Lo que demuestra, como ya se vio en meses precedentes, que siguen ganando peso los vuelos chárter o privados que, por lo general, transportan menos pasajeros que las aerolíneas comerciales. En el global de los nueve primeros meses del año, el aeródromo guipuzcoano ha crecido un 9,5% en operaciones, mientras que registra un descenso del 3,7% en el número de pasajeros.

Noticia relacionada Los aeropuertos españoles registran 30,4 millones de pasajeros en septiembre, un 2,5% más Aena ha publicado este lunes las cifras del mes de septiembre de todos sus aeropuertos. En el caso del de Hondarribia, ha cerrado septiembre con 44.382 pasajeros, un 7,1% menos que en el mismo mes de 2024. En cuanto a las operaciones, en la pista del aeropuerto guipuzcoano en el noveno mes del año se contabilizaron 631 movimientos de aterrizaje y despegue, lo que significa un 8% más que en septiembre del año pasado. Desde comienzos de año la infraestructura guipuzcoana ha alcanzado los 5.093 movimientos de aterrizaje y despegue, un 9,5% más que en el mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, el tráfico de pasajeros ha registrado 365.157 viajeros, un 3,7% menos que entre enero y septiembre de 2024.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión