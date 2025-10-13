Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los aeropuertos españoles registran 30,4 millones de pasajeros en septiembre, un 2,5% más

Aena suma 247 millones de viajeros en España en los nueve primeros meses del año, un 4% más que el máximo alcanzado el año pasado

E. Martínez

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:09

Comenta

Los aeropuertos españoles siguen en cifras récord pese a la ralentización turística. Los aeropuertos de la red de Aena en España cerraron el mes de septiembre con 30,4 millones de pasajeros, un 2,5% más que el año pasado. En el conjunto de los nueve primeros meses, Aena ha sumado 247 millones de viajeros en España, un 4% más que el máximo alcanzado el año pasado.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en septiembre con 5,92 millones, lo que representa un crecimiento del 1,2% frente a septiembre de 2024. Le siguen los aeropuertos Barcelona-El Prat, con 5,3 millones (+4,3% respecto a 2024); Palma de Mallorca, con 4,1 millones (+0,9%); Málaga-Costa del Sol, con 2,6 millones (+5%); Alicante-Elche, con 1,9 millones (+5,9%); Ibiza, con 1,2 millones (+0,6%); Gran Canaria, con 1,2 millones (+6,2%) y Valencia, con un millón (+1,2%).

En el mes de septiembre de 2025, se ha batido récord de operaciones en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Además, se registró el mejor mes de septiembre en 18 aeropuertos: Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Ibiza, Gran Canaria, Tenerife Sur, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Menorca, Fuerteventura, Jerez, Federico García Lorca Granada-Jaén, Melilla, Logroño, Son Bonet y Madrid-Cuatro Vientos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  4. 4

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  5. 5 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  6. 6

    Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
  7. 7

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  8. 8

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  9. 9 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  10. 10

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los aeropuertos españoles registran 30,4 millones de pasajeros en septiembre, un 2,5% más

Los aeropuertos españoles registran 30,4 millones de pasajeros en septiembre, un 2,5% más