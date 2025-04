«Ser pastor es mi hobby y espero que sea mi trabajo»

Elisa Belauntzaran Lunes, 28 de abril 2025, 00:15 Comenta Compartir

Un nutrido rebaño de ovejas latxa cerraba la comitiva del ganado que pastará los próximos meses en las campas de los montes de Berastegi, que ... ayer acogió la apertura oficial de los pastos de Gipuzkoa. En cabeza, vacas y yeguas emprendían el camino a prados de verde hierba que tras abundantes lluvias brota sin ningún problema. Ovinos, equinos y bovinos iban guiados por Iraitz Garaiburu, que a sus 20 años tiene claro que «para mí ser pastor es un hobby que me gustaría se convirtiese algún día en mi oficio, un trabajo del que pudiera vivir». El joven berastegiarra lo tiene claro y no duda en asegurar que «manejar el rebaño de ovejas me gusta más que trabajar, pero en este momento no me queda otro remedio que seguir en la empresa de mecanizados».

Las frases «Hemos aprendido este oficio de nuestro padre, tíos... y es lo que nos gusta, aunque ahora trabajemos en una empresa» Iraitz Garaiburu Pastor Garaiburu, junto a su hermano Unai, ha apostado por construir una nave ganadera en la que tiene pensado emprender con un rebaño de unas 200 ovejas. Será su segundo trabajo después de las ocho horas en una empresa del polígono industrial tolosarra de Apatta. Sabe que es una apuesta exigente y tendrán que trabajar duro, pero tiene claro cuál es su objetivo: «Empezaremos con este rebaño para obtener leche que venderemos, así como los corderos. Después, esperamos lograr los permisos necesarios y denominaciones para elaborar nuestro propio queso». Un sueño que exige muchas horas de dedicación y trabajo duro, pero «desde niños hemos vivido rodeados de ovejas. Unai y yo hemos crecido en una familia vinculada a un rebaño. Hemos aprendido este oficio de nuestro padre, tíos,... y es lo que nos gusta, aunque ahora tengamos que compaginar el trabajo en la empresa con el cuidado del rebaño». «Empecé a estudiar el grado de ganadería, teniendo claro que quería trabajar en este sector. Fue mi elección personal» Oier Ugartemendia Pastor Asume las largas jornadas «en las que no hemos tenido tiempo para nada los últimos meses. Durante el invierno, el rebaño estabulado exige mucha dedicación», pero «el oficio de pastor nos gusta más que ningún otro en el mundo». Tras unos meses duros en los que han tenido que compaginar la construcción de la nave ganadera con el cuidado del rebaño estabulado, reconoce Iraitz que «ahora toca andar un poco más tranquilos, porque cuando el ganado sube a los pastos de montaña, la carga de trabajo es menor, aunque tengamos que estar pendientes de dónde andan y si les falta el agua o tienen suficiente alimento». Ver 22 fotos Noticia relacionada Libre dabiltza abereak Berastegiko larretan Garaiburu tiene claro que ser pastor exige más preocupaciones que ser operario de una empresa en la que tras fichar la salida te olvidas de tu trabajo. Ser pastor exige 24 horas de dedicación, pero como le ocurre a Iraitz, el berastegiarra Oier Ugartemendia tiene claro que «si te gusta de verdad, este oficio no lo vives como un trabajo». Nieto e hijo de pastores, el joven de 18 años cursa un grado medio de ganadería en la escuela de Fraisoro y espera realizar un grado superior en Cantabria. A Ugartemendia siempre le ha gustado trabajar entre las ovejas y ha optado por seguir los pasos de su padre Jose Ignacio, premiado en diversas ocasiones por su queso Gazpio. «Empecé a estudiar el grado teniendo claro que quería trabajar en este sector. Fue mi elección personal, porque es lo que me gusta y quiero sumarme al proyecto familiar que en este momento tiene mi padre». «Ser pastor es una forma de vida», sentencia Oier. «No me imagino entre cuatro paredes en una fábrica durante ocho horas. Creo que no podría soportarlo. Aunque ser pastor sea duro y muy sacrificado, porque exige mucha dedicación, también disfrutas de una libertad y tranquilidad que imagino no existe en otros puestos de trabajo». 70 hectáreas de pasto Las ovejas de los hermanos Garaiburu y la familia de Oier Ugartemendia serán algunas de las que pastarán los próximos meses en las 70 hectáreas con las que cuenta Berastegi para los ganaderos. Andoni Zuriarrain, alcalde de la localidad, destacó ayer durante la apertura oficial de los pastos de Gipuzkoa en el collado de Gorosmendi el «excelente trabajo realizado por los ganaderos y pastores de Berastegi en la mejora de los prados y su trabajo en el cuidado de los mismos». Según comentó en el acto inaugural, «en 2019 se pusieron en marcha los pastos de Berastegi, con una superficie de pastos de 60 hectáreas de 10 propietarios diferentes, para lo que previamente se realizó un arduo trabajo de desbrozamiento, cierres, preparación de agua, etc.». Tras su ejecución, Berastegi cuenta en la actualidad «con una superficie de 72 hectáreas de pastos. El dato 70 hectáreas hay destinadas, a día de hoy, en Berastegi para el pasto del ganado tras varios años de mejora con trabajos de limpieza y desbroce. Este año se han inscrito 15 ganaderos con 643 ovejas, 87 vacas y 45 yeguas para su uso los próximos meses. Además, hay que destacar que el número anual de ganaderos ha ascendido. El primer año aprovecharon los pastos 13 pastores que contaban con 415 ovejas, 24 vacas, 14 yeguas y 50 cabras. En lo que va de año, los inscritos son 15 ganaderos con 643 ovejas, 87 vacas y 45 yeguas. El número aumenta cada año , eso es lo importante», celebró. Zuriarrain reconoció que hay trabajo por hacer y, de hecho, «estamos canalizando el agua para el ganado que distribuiremos a diferentes abrevaderos». Una inversión necesaria para un pueblo que apuesta por el futuro de sus ganaderos y pastores. «Queremos seguir apoyando al sector primario tan necesario e importante en nuestro entorno».

Temas

Berastegi