El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya» El nuevo cruce, ubicado en la calle Gipuzkoa con Gaztainpe, ha llamado la atención de varios usuarios y vecinos de la localidad

M. S. Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

«Se parece al de Shibuya», han comentado varios usuarios en una publicación en redes sociales sobre un nuevo y curioso paso de cebra ubicado entre las calles Gipuzkoa con Gaztainpe de la localidad guipuzcoana de Zarautz.

Se trata de un nuevo cruce en la calle Gipuzkoa con Gaztainpe, que forma parte de una iniciativa para crear la primera zona de movilidad compartida de Zarautz. Una nueva zona de coexistencia en la que se le dará prioridad a peatones y ciclistas.

El cruce, cuyas obras arrancaron a principios del pasado mes de octubre y finalizaron la semana pasada, conduce a los parques de Gaztainpe y Villa Munda y cuenta con cuatro pasos de cebra: dos horizontales y dos en diagonal, que ha sido, precisamente, lo que ha llamado la atención de varios usuarios en redes y también de los vecinos de la localidad.

El nuevo paso de cebra de Zarautz

Y es que no han sido pocos los que han señalado las similitudes entre el paso peatonal guipuzcoano con el conocido paso de cebra de Shibuya, el cruce peatonal más transitado del mundo que se encuentra en la ciudad de Tokio en Japón.

Ya que el cruce japonés cuenta con una única intersección peatonal con múltiples pasos de cebra, que millones de personas cruzan diariamente, y que en horas pico puede llegar a reunir hasta 3.000 peatones que lo atraviesan al mismo tiempo cuando los semáforos se ponen en verde.