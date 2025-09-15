Zarautz estrenará zona de coexistencia de vehículos, ciclistas y peatones

El Ayuntamiento aprovechará el marco de la Semana Europea de la Movilidad (esta semana, hasta el lunes, 22 de septiembre) para poner en funcionamiento ... la primera zona de movilidad compartida de Zarautz. Esta nueva zona de coexistencia irá desde Gipuzkoa kalea (a partir de Kasino kalea) hasta San Francisco kalea e incluyendo Gaztainpe kalea.

«Esta iniciativa servirá como primera toma de contacto para instaurar este tipo de zonas que impulsarán la convivencia entre los distintos agentes que conforman la movilidad urbana en la localidad», señala el concejal de Movilidad, Iker Basurko. «Esta medida se alinea con lo recogido en nuestro Plan de Movilidad, así como con el proyecto 'Movilidad, Respeto y Convivencia' puesto en marcha hace unos meses por el departamento en colaboración con Seguridad Ciudadana. Todos y todas compartimos, convivimos, en un mismo espacio y debemos hacerlo con respeto y empatía hacia los demás».

La movilidad urbana está evolucionando a la vez que aparecen nuevas necesidades y tendencias en la sociedad. Tanto es así, que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado su reglamentación y, recientemente, ha incluido nuevas señales de tráfico que responden a nuevas realidades en el ámbito de la movilidad. Una de ellas es la nueva señal de 'zona de coexistencia', la cuál va a regular la nueva zona de movilidad compartida de Zarautz. Esta nueva señal indica una zona de circulación que está destinada en primer lugar a los peatones y en la que se aplican unas normas especiales de circulación. La velocidad máxima de los vehículos será de 20 km/h; la circulación está compartida entre vehículos a motor, ciclistas y peatones, siempre buscando proteger a los más débiles (peatones y ciclistas) frente a los vehículos de motor, en esta zona las bicicletas pueden circular en ambos sentidos, obviamente siempre con la precaución debida y respetando a los demás.

Nuevo equipo semafórico

Una vez termine la Semana de la Movilidad, a finales de mes, el Ayuntamiento comenzará las labores para modificar el sentido del tráfico en las calles Manzisidor y San Francisco, que irán acompañadas de la instalación de un nuevo equipo semafórico en el cruce de Manzisidor con Nafarroa kalea. «Los cambios que afrontaremos respecto a la circulación en el casco urbano atienden tanto a la petición de varias comunidades afectadas a diario, como a continuar con la línea de trabajo que creemos debe ser la movilidad futura de nuestro pueblo. Con estos cambios eliminamos tráfico innecesario en la zona, ganando en tranquilidad, así como hacemos más eficientes los desplazamientos a los vecinos y vecinas de la zona, reduciendo tiempos y distancias», señala Basurko.

Encuentro informativo

Para comentar e informar de estos cambios y otras actuaciones realizadas y por realizar, está programado un encuentro informativo para el jueves día 18 a las 18.00 horas en el propio ayuntamiento zarauztarra (Etxezabala aretoa).

Al margen de estas actuaciones, el programa de la Semana Europea de la Movilidad la conformarán en Zarautz tres actividades. Ayer mismo se llevo a cabo, la iniciativa 'Anda con 100 ojos'. Este programa de sensibilización del Gobierno Vasco incluye un stand informativo, actividades en la calle, sesiones informativas y un monólogo de humor para concienciar a las personas mayores sobre la necesidad de identificar las situaciones de riesgo vial y las estrategias de autoprotección que pueden implementar en sus desplazamientos.

Junto a esto, el sábado, 20 de septiembre, tendrán lugar dos actividades: por un lado, se instalará un taller para arreglar bicicletas en Lege Zaharren Enparantza, de 10.30 a 14.00 horas. Por otro lado, el tradicional Txirrindulari Txikien Eguna, con inicio y final en Salbide.