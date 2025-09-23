Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juzgados de la Plaza de Castilla donde se dilucidará el caso de la herencia millonaria de un empresario leonés, padre biológico de un demandante guipuzcoano. E. P.

La particularidad de Navarra: «Cinco sueldos febles o carlines y una robada de tierra en montes»

Navarra cuenta con un derecho foral muy antiguo y formalista que permite desheredar a los hijos si se cumple con una fórmula simbólica

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:04

Los asesores del empresario millonario de León conocían bien el derecho en cuestiones de sucesión y sus implicaciones en diferentes zonas del Estado. Tal y ... como explica el notario donostiarra Eduardo Vallejo, La legislación en este ámbito diferencia una zona común (vecindad civil común) y otras con particularidades (vecindad civil foral). «En el régimen general, estoy obligado a dejar algo a los hijos, salvo que les desherede por causas graves, que están tipificadas. Aquí en Euskadi, desde 2015, tenemos la figura de la legítima colectiva: tengo que contar con cualquier descendiente, incluso puede ser mi nieta, pero tengo que contar con uno para esa legítima que es de una tercera parte». La particularidad vasca consiste, por tanto, en que «se puede dejar toda la herencia a un hijo, incluso nieto, y apartar al resto. Y no tengo que justificarlo».

