Otoño en los primeros días de primavera

Claudia Turiel Sábado, 22 de marzo 2025, 00:16 Comenta Compartir

Parece que la sensación primaveral tardará en llegar y que los guipuzcoanos no deberán guardar los chubasqueros y los paraguas. Al menos, no en la próxima semana. La primera borrasca de la primavera llegará hoy a Gipuzkoa, dejando atrás las agradables temperaturas que desde hace unos días se han gozado en gran parte del territorio. Las rachas de viento soplarán con fuerza desde el noroeste y traerán consigo una bajada de las temperaturas, que no superarán los 13 grados, y chubascos hasta el próximo viernes. Una primavera de lo más otoñal.

A pesar de este arranque, las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a que la primavera será «normal», tanto en términos de precipitaciones como de temperaturas, señala su delegada en Euskadi, Margarita Martín. Y es que este invierno ha sido uno «atípico», colocándose como el noveno más cálido de los últimos noventa y siete años -desde 1928-. Así, la temperatura media invernal en Gipuzkoa ha sido de 11,7 grados en el observatorio de Igeldo, y los meses de enero y febrero, «muy cálidos y secos».

En marzo, sin embargo, este clima templado ha ido rebajando -aunque este jueves, coincidiendo con el equinoccio, ha sido el día más caluroso del invierno- y las precipitaciones, «han subido», añade Martín. Por lo general, estos tres últimos meses han actuado como «una continuación del otoño» debido a la influencia del viento sur, que ha alargado su estancia en el territorio más de lo previsto. Así, la delegada subraya que «han sido pocos los días de frío este invierno», destacando el 31 de diciembre, el 13 de enero o el 3 de marzo.

Lloverá «lo normal»

Sea como fuere, esta brisa abandona hoy el territorio y deja paso a rachas fuertes del noroeste que, hasta la semana que viene, traerán «lluvias, cumbres nevadas y temperaturas más bajas». Con todo esto, la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha activado un aviso amarillo por riesgo marítimo-costero por olas que podrían alcanzar, tanto hoy como mañana, los 4 metros de altura.

Esta primera semana se verá pasada por agua, pero la delegada de Aemet en el País Vasco apunta que, en rasgos generales, la primavera será «normal». Las precipitaciones no serán excesivas y andarán dentro de la norma -350 litros, frente a los 382 que se han recogido este invierno-. En lo que respecta a las temperaturas, las predicciones indican que, una vez más, la primavera no traerá sorpresas. Las primeras aproximaciones señalan que la media primaveral podría rondar los 14 grados, una cifra habitual para esta época del año y a la que están acostumbrada los guipuzcoanos.

Temas

El tiempo en Euskadi