Estado de las obras del edificio de protonterapia que se está levantando junto a Onkologikoa. LOBO ALTUNA

Las obras de la protonterapia avanzan para recibir pacientes en 2027

La directora general de Osakidetza asegura que para final de año ya se habrá completado el 30% de la construcción del edificio

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Las obras del nuevo edificio que acogerá una unidad de protonterapia en el Hospital Donostia avanzan a buen ritmo y para finales de año se ... habrán completado «al 30%», lo que permite mantener el horizonte de que los trabajos de construcción finalicen «para verano de 2027» y pueda recibir el primer paciente «a finales de 2027», según detalló la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao.

