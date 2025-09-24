Las obras de la protonterapia avanzan para recibir pacientes en 2027

Las obras del nuevo edificio que acogerá una unidad de protonterapia en el Hospital Donostia avanzan a buen ritmo y para finales de año se ... habrán completado «al 30%», lo que permite mantener el horizonte de que los trabajos de construcción finalicen «para verano de 2027» y pueda recibir el primer paciente «a finales de 2027», según detalló la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao.

La nueva unidad de protonterapia está diseñada para ofrecer tratamientos oncológicos avanzados «y será una referencia en Oncología a nivel de Euskadi y Europa», dando asistencia a Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Navarra, Iparralde, La Rioja y las provincias castellanoleonesas de Burgos y Soria. El lehendakari remarcó que el futuro complejo es un paso relevante en la asistencia de Osakidetza y «será referente en el sur de Europa».

Cuando se ponga en marcha en 2027, Euskadi será una de las primeras comunidades autónomas en contar con una unidad de protonterapia, convirtiendo al Hospital Donostia en uno de los primeros centros públicos del Estado en ofrecer este tipo de tratamiento oncológico avanzado.

La reducción de riesgos para los pacientes gracias a la precisión del tratamiento es el rasgo diferencial de la tecnología de protones, ya que permite generar una radiación más localizada, y, por tanto, una mejor distribución de la dosis radioterápica, con la consiguiente reducción de efectos adversos. «Incorporamos una técnica de máxima precisión y vanguardia con grandes ventajas, especialmente en el tratamiento de niñas y niños y también adolescentes, porque permite una menor afección al tejido sano», indicó el lehendakari. La protonterapia está especialmente indicada en pacientes de oncología pediátrica.

El nuevo edificio, en el que el Gobierno Vasco invertirá 52 millones, es fruto de la «colaboración público-privada» con la Fundación Amancio Ortega, que donará el aparato.