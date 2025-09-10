Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un momento de la concentración silenciosa celebrada ayer frente al ayuntamiento de Usurbil en la plaza Joxe Mari Sagardia. Gorka Estrada

«Nunca piensas que una agresión tan fuerte pueda ocurrir en Usurbil»

Unas 400 personas participaron ayer en la concentración de repulsa celebrada ayer en apoyo a la mujer que sufrió un violento robo el sábado

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

Usurbil

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Alrededor de 400 personas hablaron ayer con un silencio que sobrecogía en la plaza consistorial de Usurbil. Un mutismo absoluto que significó un clamor ... para condenar la agresión sufrida el sábado por una vecina de 51 años, a quien un joven de 24 presuntamente golpeó e intentó asfixiar con un cordel para robarle su riñonera. La mujer, que recibió varios puñetazos y patadas en la cabeza y el cuerpo estando en el suelo, tuvo que ser asistida en el Hospital Donostia. El presunto agresor fue detenido al día siguiente por la Ertzaintza por un delito de homicidio en grado de tentativa, y el lunes entró en prisión por orden judicial.

