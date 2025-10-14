El noveno parque de bomberos en Aritzeta «sigue siendo una prioridad»

Gipuzkoa cuenta en la actualidad con ocho parques de bomberos forales y en el camino que tiene marcado la Diputación en su programa de crecimiento « ... sigue siendo una prioridad» construir el noveno en el entorno de Aritzeta, entre Donostia, Lasarte-Oria y Usurbil, en un terreno que pertenece a esta última localidad. Así lo ratificó este lunes la diputada de Gobernanza Irune Berasaluze en una comisión en la que repasó la situación del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, confirmado lo publicado por este periódico en marzo de 2023 en referencia al parque que la Diputación tenía proyectado en el macizo de Mendizorrotz.

Esa zona la cubre actualmente el parque de bomberos de San Sebastián, que a pesar de ser de ámbito municipal también responde a las emergencias de Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Pasaia (San Pedro y Antxo), Urnieta y Usurbil. A pesar de que la Diputación tiene también el compromiso de unificar los servicios para que no haya distinciones a la hora de actuar, el nuevo emplazamiento en Aritzeta tendría un rápido acceso a la GI-20 dirección Irun, AP-8 sentido Zarautz y N-I dirección Vitoria.

Con esa nueva instalación en funcionamiento, los efectivos tardarían ocho minutos menos en llegar a Usurbil, siete menos a Lasarte-Oria o cuatro menos a Andoain. Así lo recogía el Documento Ambiental Estratégico hace dos años, tiempo en el que no hay novedades sobre cuándo se podrá aprobar el proyecto, cuándo comenzar la obra y mucho menos saber cuándo estará en funcionamiento el noveno parque de bomberos de la Diputación. Se sumaría a la lista del de Zubillaga en Oñati, el de Bidasoa en Irun, el de Goierri en Ordizia, el de Kosta en Zarautz, el de Oria en Tolosa, el de Korosti en Legazpi, el de Arrate en Eibar y el de Urola en Azpeitia.

Sobre una superficie de 18.582 metros cuadrados, en ese terreno está previsto levantar un parque que disponga de un hangar para diez vehículos, un edificio administrativo, un espacio para entrenamiento del personal y también una helisuperficie en el exterior. La edificación principal, que es donde permanecerán los bomberos cuando no estén cubriendo alguna salida, constará de una planta baja y otras dos elevadas, con una superficie de 20x30 metros y una altura de hasta 13 metros. También se prevé un sótano para almacenaje y parking de vehículos, y una torre de prácticas de bomberos de 32 metros de alto. En un lateral se ubicará el hangar de 9 metros de altura para los vehículos de emergencias, que estarán estacionados de manera paralela para una rápida salida.

Respecto a la unificación de los servicios de Gipuzkoa y de Donostia, no hay novedades un mes después de que las Juntas Generales aprobasen en septiembre un texto en el que instaban a la Diputación a que «siga avanzando» en «lograr la operatividad funcional entre los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Gipuzkoa y Donostia». EH Bildu y Elkarrekin Podemos pedían concretar plazos ya que el programa Gipuzkoa Babestu 20-30 se aprobó en 2018 y hay casos en los que, con una emergencia en Errenteria por ejemplo, el parque de bomberos de Irun debe solicitar refuerzos al de Zarautz teniendo al de Donostia en Garbera. Sin embargo, siete años después de la aprobación del programa, ese compromiso que tiene el horizonte en el cambio de década no tiene fecha.