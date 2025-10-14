Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortada la AP-8 en Irun sentido Donostia
Imagen del parque de bomberos proyectado en la zona de Aritzeta, en el término municipal de Usurbil. DFG

El noveno parque de bomberos en Aritzeta «sigue siendo una prioridad»

La diputada foral Berasaluze mantiene el compromiso de realizar el proyecto, que sigue sin novedades para su ejecución

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 07:25

Comenta

Gipuzkoa cuenta en la actualidad con ocho parques de bomberos forales y en el camino que tiene marcado la Diputación en su programa de crecimiento « ... sigue siendo una prioridad» construir el noveno en el entorno de Aritzeta, entre Donostia, Lasarte-Oria y Usurbil, en un terreno que pertenece a esta última localidad. Así lo ratificó este lunes la diputada de Gobernanza Irune Berasaluze en una comisión en la que repasó la situación del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, confirmado lo publicado por este periódico en marzo de 2023 en referencia al parque que la Diputación tenía proyectado en el macizo de Mendizorrotz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  3. 3 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  4. 4 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  5. 5 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  6. 6

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  7. 7

    El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  8. 8

    EH Bildu considera «inadmisible» que el PNV llame fascistas a las personas que se enfrentaron a la Falange en Vitoria
  9. 9 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El noveno parque de bomberos en Aritzeta «sigue siendo una prioridad»

El noveno parque de bomberos en Aritzeta «sigue siendo una prioridad»