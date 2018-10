La nieve ya asoma en las cumbres

Gipuzkoa sigue pendiente del tiempo en una jornada en la que, además del horario, la temperatura también se ha convertido en invernal. Las mínimas de esta madrugada han descendido hasta los 3,5 grados en Donostia y apenas han superado los 2 grados en localidades del interior como Arrasate o Zumarraga. No obstante, por la mañana ha quedado finalizado el aviso amarillo por heladas.

Sin embargo, sigue activo el aviso amarillo por nieve hasta mañana al mediodía en el interior. La mañana está resultando tranquila en cuanto a precipitaciones, con nubes y claros en el cielo, aunque también la presencia de alguna granizada que otra. Sin embargo, las previsiones apuntan a que lo peor está por llegar. Se ha decretado el aviso amarillo por precipitaciones persistentes desde esta tarde hasta mañana por la tarde en la vertiente cantábrica.

Durante esas horas, la cota de nieve puede bajar hasta los 700 metros y hasta más abajo en zonas de tormenta, según Euskalmet. De momento, la nieve ha cubierto los puntos más altos de Gipuzkoa, como las campas de Urbia, que han amanecido totalmente blancas esta mañana, o Aitzgorri.

En cuanto al tráfico, no hay complicaciones en la red principal de carreteras guipuzcoanas y la incidencia más destacada de la mañana no ha tenido que ver con la nieve. Un accidente en la N-1 en Alegia ha obligado a cortar esta vía durante cerca de una hora desviando el tráfico por la GI-2131. No obstante, se ha activado el Plan de Vialidad Invernal en 'Fase de Seguimiento e Información' por descenso de cota de nieve por debajo de 1000 metros.