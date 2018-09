Nerea Bengoetxea: «Cuando te subes a la pasarela sientes que todo el esfuerzo merece la pena» El futuro de Nerea pasar por ir a Madrid y dar clases de interpretación. Miss Gipuzkoa La joven donostiarra de 18 años participará en el certamen Miss Mundo España que tendrá lugar el próximo sábado en Rota, Cádiz JUDITH URQUIJO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 12 septiembre 2018, 06:36

Nerea Bengoetxea, una donostiarra de 18 años, ganó este verano el concurso Miss Gipuzkoa a través de unas fotografías enviadas por la agencia First Model de San Sebastián. Ahora le toca dar un paso más. La joven, que acaba de terminar sus estudios de Bachillerato, ha hecho las maletas y se ha desplazado hasta Rota, (Cádiz) para participar en el certamen de belleza Miss Mundo España cuya final tendrá lugar este sábado.

- ¿Se esperaba convertirse en Miss Gipuzkoa?

- Para nada. Es más, no tuve que hacer ningún casting presencial por lo que todo me pilló un poco por sorpresa. La agencia presentó al concurso mis fotografías y trabajos que había realizado y a raíz de eso me otorgaron el premio. Una vez que recibes este reconocimiento, pasas directamente al certamen de Miss Mundo España.

- ¿Cómo recibió su familia la gran noticia?

- Se emocionaron muchísimo. Mis padres me han apoyado siempre en todo y están felices con el camino que he elegido. En eso tengo muchísima suerte, me ayudan en todo lo que necesito y son un gran apoyo para mí.

- ¿Ha tenido que prepararse para Miss Mundo España?

- Mucho. Es cierto que desde el certamen no te exigen nada en concreto, pero sí que te aconsejan que te prepares. He tenido un entrenador personal durante el verano con el que he hecho ejercicio cinco días a la semana. Me he esforzado aunque reconozco que en estos meses veraniegos todo da un poco más de pereza.

- ¿Se ve con posibilidades de ganar el certamen?

- Quiero vivir la experiencia y disfrutar al máximo, que ya es una gran oportunidad. Tenemos seis días por delante en los que haremos diferentes excursiones y conoceremos a gente maravillosa. Me quedo con eso, pase lo que pase.

- ¿Cómo es el trabajo de una modelo? ¿Le está resultando duro?

- Como en todo en la vida hay cosas mejores y cosas peores. A mí este mundo me apasiona, creo que es algo que llevo dentro desde bien pequeña, pero reconozco que hay mucho sacrificio detrás. Tienes que ser muy constante y tener la cabeza bien amueblada, pero todo el esfuerzo que se hace merece la pena después. Cuando te subes a una pasarela se te olvida todo el sacrificio que hay detrás y sientes que merece la pena.

- ¿Cuándo y cómo empezó en el mundo de la moda?

- Siempre me ha gustado todo lo relacionado con el arte, me encanta cantar, tocar la guitarra... y supongo que de ahí también me viene esa pasión por el modelaje. Hace dos años contacté con la agencia First Model de Donostia y ellos han sido los que me han formado durante este tiempo.

- Respecto a la alimentación, ¿Lleva una dieta estricta?

- Intento cuidarme. Tengo la suerte de disfrutar comiendo frutas y verduras pero reconozco que en verano, al igual que me pasa con el ejercicio, se me hace más difícil llevar una alimentación equilibrada. En invierno suelo ser más constante con todo.

- ¿Cómo imagina su futuro?

- Quiero independizarme y probar suerte en Madrid. Acabo de terminar Bachillerato y mi intención es moverme ahora por diferentes agencias de moda mientras lo compagino con clases de interpretación.

- ¿Algún sueño por cumplir?

- Lo tengo claro, desfilar en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid.