De Miramon a Estados Unidos pasando por Países Bajos o Alemania

san sebastián. El asistente robótico quirúrgico para cirugía de columna Alaya desarrollado y fabricado íntegramente en Gipuzkoa es el resultado de más de una década ... de trabajo de la compañía donostiarra Cyber Surgery, a la que a lo largo del tiempo se han ido sumando otros socios como Bioef, la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, Biogipuzkoa u otros centros tecnológicos del territorio como Vicomtech, Tecnalia o Tekniker, además del Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa o el Ministerio de Ciencia e Innovación.

«Alaya es el primer robot de columna diseñado y fabricado en Euskadi y, al mismo tiempo, el primero del mundo en incorporar navegación cinemática patentada. Este doble hito nos llena de orgullo y supone un paso clave para seguir transformando la cirugía robótica desde Europa hacia el mundo», celebra Jorge Presa, CEO de la compañía con sede en el parque tecnológico de Miramon, en Donostia.

Tras recibir el visto bueno de las diferentes agencias sanitarias para la comercialización de la máquina, traumatólogos de diferentes servicios sanitarios comenzarán a implantar esta novedosa tecnología en sus hospitales. Uno de esos primeros clientes será Osakidetza, donde también se han llevado a cabo los ensayos clínicos para validar esta herramienta de alta precisión. De esta manera, «en las próximas semanas» el ServicioVasco de Salud adquirirá dos de estos prototipos fabricados íntegramente en el territorio, anuncia Presa.Uno entrará en funcionamiento en Gipuzkoa y otro en Bizkaia.

Pero no son los únicos compromisos que la firma donostiarra está trabajando en cerrar. «Tenemos acuerdos para los próximos meses con hospitales de Madrid, Barcelona yGalicia; y de cara a comienzos del próximo año estamos trabajando también con varios países de Europa como Alemania, Países Bajos o Francia. Un siguiente paso será Estados Unidos, donde ya tenemos algún compromiso avanzado, pero no sería hasta mediados de 2026», adelanta el CEO de la compañía, que actualmente cuenta con un total de 35 trabajadores.

«Es un producto de aquí con proyección internacional, y eso es dar un salto muy importante. Un ejemplo. Cuando vas a cualquier congreso te encuentras que todos los expositores son de empresas extranjeras y si eso el distribuidor es de aquí. Nunca te encuentras un fabricante de aquí. Ahora somos nosotros los que vamos a ir a Francia o a Estados Unidos», se congratula Presa, que espera «un fuerte crecimiento» de la firma donostiarra de cara a 2026, «especialmente en las áreas de fabricación y comercial para poder dar servicio a nivel internacional».