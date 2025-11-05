Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La consejera García Chueca, en una visita que ha realizado esta semana a la estación de Atotxa.

53 millones para poner en marcha en 2026 la pasante del Topo en Donostia y la variante Altza - Galtzaraborda

El Departamento de Movilidad Sostenible incrementa su presupuesto un 2,5%, hasta los 581 millones, «en buena medida para la puesta en servicio de nuevas infraestructuras ferroviarias en Gipuzkoa»

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:21

El «punto de inflexión a la movilidad sostenible» de Gipuzkoa que supondrá la puesta en marcha de la pasante soterrada del Topo en Donostia y ... de la variante Altza-Galtzaraborda a lo largo de 2026 contará con una inversión de 53,5 millones en los Presupuestos vascos del próximo año, una cifra que se eleva hasta los 73,7 millones si se incluyen las partidas que se extenderán hasta 2027, cuando aún será necesario destinar cerca de 20 millones más para rematar ambas infraestructuras. Así lo ha detallado este miércoles en el Parlamento Vasco la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, en su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para el año que viene.

