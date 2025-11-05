53 millones para poner en marcha en 2026 la pasante del Topo en Donostia y la variante Altza - Galtzaraborda

El «punto de inflexión a la movilidad sostenible» de Gipuzkoa que supondrá la puesta en marcha de la pasante soterrada del Topo en Donostia y ... de la variante Altza-Galtzaraborda a lo largo de 2026 contará con una inversión de 53,5 millones en los Presupuestos vascos del próximo año, una cifra que se eleva hasta los 73,7 millones si se incluyen las partidas que se extenderán hasta 2027, cuando aún será necesario destinar cerca de 20 millones más para rematar ambas infraestructuras. Así lo ha detallado este miércoles en el Parlamento Vasco la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, en su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para el año que viene.

Movilidad Sostenible contará con un presupuesto de 581,7 millones de euros en 2026, lo que supone un 2,5% más que el presente ejercicio. Según ha destacado la consejera este incremento se explica, «en buena medida, debido a la puesta en servicio de nuevas infraestructuras en Gipuzkoa». Además de las relacionadas con las dos nuevas variantes soterradas del Topo en el territorio, también se prevén inversiones como los 8,8 millones que se destinarán a la reforma de la estación del Topo de Anoeta, en Donostia, o los 14,7 millones para la finalización de la obra de la estación de Atotxa y el tramo de Hernani-Astigarraga. Además, la construcción de la futura estación de Cercanías en Astigarraga, que se iniciará antes de final de año, dispondrá de una partida de 7,5 millones.

Las cuentas detalladas por la consejera se enfocan en «vertebrar territorial y socialmente el territorio a través de la ampliación de la red ferroviaria, la mejora y el mantenimiento de la ya existente, y el desarrollo de iniciativas que fomenten la movilidad sostenible y el uso del transporte público y que garanticen su acceso a toda la ciudadanía». Entre estas últimas, García Chueca ha apuntado que los presupuestos de 2026 consolidarán la gratuidad de los menores hasta los 12 años en el transporte público. Lo que está por ver es si el Gobierno central prorroga a partir del 1 de enero la actual bonificación para que los menores de 15 años viajen gratis en el transporte público.

La Dirección de Estrategia para la Movilidad Sostenible contará en 2026 con 250,4 millones de euros, para el que será el primer año de vigencia del Plan de Movilidad Sostenible de Euskadi, que cuenta con más de un centenar de actuaciones para la próxima década. Uno de los grandes retos de estos documentos es el impulso de la integración tarifaria, un modelo unificado, aunque con especificidades por territorios históricos, que pivote en torno a premiar con mayores descuentos a quienes más utilicen el transporte público, teniendo en cuenta a colectivos concretos como el de las personas jóvenes.

Entre las inversiones en infraestructuras ferroviarias, García Chueca ha subrayado que el montante global que gestionará Euskal Trenbide Sarea (ETS) será de 259,5 millones. En el apartado «impulso de la infraestructura ferroviaria de Euskadi» se incluye «la finalización y puesta en servicio de la pasante soterrada del Topo en San Sebastián y de la variante ferroviaria Altza-Galtzaraborda entre la capital guipuzcoana y Errenteria». Ha añadido que «los dos tramos entrarán en servicio en 2026 y cuentan con un presupuesto de 28,2 y 25,3 millones de euros, respectivamente», para el próximo año. Además, para la reforma de la estación de Anoeta en Donostia se reservará una partida de 8,8 millones.

Para la planificación de futuras infraestructuras para la movilidad sostenible, se contempla una partida para la finalización del proyecto constructivo del intercambiador de Riberas de Loiola, en San Sebastián, que permitirá la conexión de las líneas de Euskotren y Renfe a partir de 2030.

En el apartado de renovación y mantenimiento de las infraestructuras existentes, se dedicarán 11,2 millones a la renovación de vía en tramos como el de Sukarrieta a Bermeo, el túnel de Miraflores del tranvía de Bilbao, el tramo entre Zumaia y Zarautz o el entorno de la estación de Elgoibar. Otras actuaciones previstas son la integración urbana del ferrocarril en Eibar (2,3 millones) o el desdoblamiento de Itziar (6 millones).

A la cuantía para afrontar la inversión en infraestructuras de Euskal Trenbide Sarea se suman 68,4 millones de euros a través de las encomiendas de gestión del Gobierno central para la red de alta velocidad (TAV) y la Variante Sur Ferroviaria. En lo que respecta a los trabajos de la 'Y' vasca, las cuentas recogen una dotación económica de 14,7 millones de euros para la finalización de la obra de la estación de Atotxa en San Sebastián, así como el tramo Hernani-Astigarraga. También se destinarán 2,7 millones de euros a la redacción del proyecto constructivo de los túneles de acceso a la estación de alta velocidad en Bilbao, y se avanzará en el proyecto constructivo del nudo de Arkaute, en Álava, con 1,2 millones de euros consignados. Euskal Trenbide Sarea también construirá mediante encomienda de gestión del Gobierno central la futura estación de Cercanías en Astigarraga, cuya construcción comenzará en breve y que dispondrá de una partida de 7,5 millones.

García Chueca ha ofrecido algunos detalles sobre el remate de las obras de la nueva estación de Atotxa. Ha indicado que «las obras de la terminal de Atotxa en lo relativo a la operación ferroviaria (vías, andenes y vestíbulos) culminarán este año», y ha añadido que «el próximo se acometerán cuestiones como las urbanizaciones exteriores, la recuperación del Paseo de Francia o la retirada de la pasarela peatonal».

Gratuidad hasta los 12 años

La consejera ha indicado también que su departamento destinará 9,1 millones dirigidos a bonificaciones, «con medidas como la gratuidad del transporte público hasta los 12 años, en marcha desde principios de 2025 y que desde 2026 se consolidará como estructural». Desde el pasado julio, gracias a las bonificaciones del Gobierno central, la gratuidad en el transporte público se extiende a los menores de 15 años que cuenten con una tarjeta Mugi personalizada, aunque la extensión de dicha gratuidad dependerá de si el Ejecutivo de Sánchez prorroga sus bonificaciones. En caso contrario, lo más probable es que la gratuidad se quede en Euskadi en los 12 años incluidos, aunque la decisión final de si se amplía ese límite estaría pendiente de un posicionamiento de la Autoridad Vasca del Transporte.