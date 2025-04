Miles de personas se manifiestan en Donostia contra «el negocio inmobiliario»

Miles de personas han a salido a la calle este sábado a mediodía en Donostia para reivindicar el derecho universal a la vivienda y denunciar ... el negocio que se está haciendo en el sector inmobiliario. A las 12.20 horas, con algo de retraso sobre el horario previsto, ha arrancado desde el Boulevard una marcha convocada por el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y secundada por numerosos colectivos, como los trabajadores del ámbito de la Intervención Social o los bomberos de Navarra. Bajo el lema 'acabemos con el negocio de la vivienda' los manifestantes han recordado que «de la mano de empresarios y políticos no vendrá la solución» y han lanzado el mensaje «organízate por una vivienda de calidad, gratuita y universal».

El grito de indignación más escuchado ha sido el de «etxebizitzaren negozioari ez!» durante un recorrido que ha partido del Boulevard para transitar la calle Hernani, la Avenida y la calle República de Argentina y regresar al kiosco del Boulevard, donde los convocantes han leído un manifiesto. La portavoz del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, Karla Pisano, ha señalado que «la solución al problema de la vivienda no vendrá de la mano de políticos que financian el negocio inmobiliario, sino de la mano de la organización y la lucha por mejoras efectivas que reduzcan los beneficios del sector inmobiliario».

Durante el recorrido se han señalado diversas agencias inmobiliarias y varias oficinas de bancos con carteles que indicaban «Suspensión de todos los desahucios», «Bajada de todos los precios» o «No a los filtros racistas». Además, se han podido ver pancartas en solidaridad con diversas luchas, como por ejemplo, la de las 12 familias de Escalerillas (Pasaia) cuyas viviendas quieren ser derribadas por la Autoridad Portuaria.

En la manifestacón se ha denunciado que el acceso a la vivienda se ha convertido en un factor clave del «empobrecimiento de la clase trabajadora». Según la organización, los crecientes precios, las dificultades para alquilar o comprar y el aumento de los desahucios son síntomas de un problema estructural: «Nuestra miseria es su riqueza».

El sindicato señala que la crisis de la vivienda afecta a la clase trabajadora, mientras que «para empresarios y rentistas todo va viento en popa». También advierten sobre el impacto en colectivos vulnerables, como «la juventud trabajadora, que no puede emanciparse» y «las personas racializadas y migradas, que enfrentan condiciones de miseria y el racismo inmobiliario». Los portavoces han criticado las respuestas institucionales al problema, afirmando que «dar más poder a quienes lo causan» no puede ser la solución. Denuncian que las medidas políticas actuales «refuerzan el negocio inmobiliario», mientras que otras, como la supuesta suspensión de los desahucios, son «falsas» o insuficientes: «Subir los precios más despacio no es bajarlos, es garantizar que nos empobrecen más lentamente».