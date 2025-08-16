Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La playa de la Concha, repleta. Paco Marí / Foto Marín
La calle de la memoria

1975 | Las playas «salvaron» la Semana Grande

Aste Nagusia buscaba su identidad, mientras el calor llenaba las arenas. «Las playas han sido el principal espectáculo, tanto a las horas solares como durante los fuegos artificiales. Las playas justifican a la ciudad»

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 06:10

La Semana Grande de 1975 no fue especialmente memorable. La fiesta seguía en busca de su definición tras la pérdida de la plaza de toros ... del Chofre y aún no contaba con un Ayuntamiento democrático que impulsase nuevas iniciativas.

