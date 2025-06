1970 | Sin Richard Anthony pero con Bella Easo

Este mediodía se elegirá a la reina de San Sebastián en Gudamendi» (DV, 27 de junio de 1970).

Hace 55 años, el verano donostiarra empezaba ... a lo grande con la elección de la 'reina de San Sebastián' o Bella Easo, entonces una suerte de miss local elegida entre las chicas presentadas por las diferentes sociedades populares y clubes de la ciudad. En 1970, aquello se hacía a lo grande y muchos donostiarras estaban pendientes de quién saldría elegida.

Todos sabían el plan para tal día como hoy. Al mediodía veían a las candidatas y votaban en secreto los miembros de un jurado que aunaba a «señoras de» autoridades locales con famosos como Massiel, Miguel Ríos, Marian Conde o Gemma Cuervo. El resultado de la votación, custodiada por un notario, no se sabría hasta un acto a las 8 en San Telmo, en el que el alcalde Felipe Ugarte proclamaría a la 'reina' de 1970-71.

1970 Nerea Pallín, Unión Artesana Fue elegida 'reina de San Sebastián 1970-71'. Lástima que la lluvia impidiese celebrar el festival en el que iba a ser presentada y que iba a contar con las actuaciones de Miguel Ríos, Marian Conde y Richard Anthony

La jornada culminaba con un «magnífico festival» organizado por el CAT a las 23:00 horas en la plaza del 18 de Julio (la 'Consti') en el que «la Reina será presentada al pueblo donostiarra». Iban a participar Miguel Ríos, Marian Conde y Richard Anthony, entonces popular por su versión cantada (en francés) de 'El concierto de Aranjuez' de Joaquín Rodrigo.

Lluvia intensa

Sin embargo, las cosas no salieron como estaban previstas. Como escribieron en DV el 28, «no tuvo suerte el C.A.T. con el magnífico programa preparado (...) La lluvia, intensa desde primera hora de la tarde, malogró el festival. El C.A.T. trató de aplazarlo en 24 horas, pero no hubo tampoco esa posibilidad», por compromisos de Richard Anthony y Ríos. Si la lluvia fue por la tarde no se entiende bien por qué Miguel Ríos y Massiel no vinieron ni formaron parte del jurado al mediodía. Este al final estuvo compuesto por «las señoras de Araluce y de Ugarte, Marian Conde, Gemma Cuervo, Miguel Echarri, Jesús Fernández Iriondo, José María Pidal y el popular 'Serranito'».

Sin el posterior festival abierto, la elección se centró en San Telmo. «El público, que llenaba la sala, aplaudió con entusiasmo cuando las candidatas fueron entrando por la puerta de la sala Sert, mientras los espatadantzaris de la Schola Cantorum vestidos de gala formaron arco con sus espadas». Ismael González Pellicer presentó el acto, en el que el alcalde impuso la banda a Nerea Pallín, de la Unión Artesana.

Para suceder a «la bellísima señorita María del Coro Uriarte» se habían presentado doce candidatas: Rosa María Muñoz (Círculo Mercantil), María José Gurruchaga (Umore Ona), Rosa María Bullman (Peña Serranito), María José Sanz (Goi Alde), María Isabel Neira (Amaikak Bat), Isabel García Lechuga (Asociación Artística Guipuzcoana), María Begoña Rezola (Kondarrak), Ana María Elorza (Peña Anastasio), María José Ayerbe (C. D. Vasconia), Nerea Pallín (Artesana), Mari Carmen Rebé (El Cangrejo) y Julia Ocio Roca (Gimnástica de Ulía).