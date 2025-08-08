1970 | Esperando al paso subterráneo de Atocha

Recientemente se ha reabierto el paso subterráneo de Atocha, que une la zona del río con el paseo de Duque de Mandas junto a Tabakalera, ... ahora integrado en la estación del tren de alta velocidad (o más bien en sus obras).

Tal paso subterráneo, tan útil para los egiatarras, ha sufrido a lo largo de las décadas diversas modificaciones y tuvo una larga génesis. Precisamente el 9 de agosto de 1970 encontramos una mención al tema en EL DIARIO VASCO...

«El proyecto de enlace de Eguía con el paseo de Francia, a la altura del puente de María Cristina, sigue su tramitación. Falta lo más difícil, la autorización de la RENFE, lo que no quita para que las obras puedan iniciarse el próximo mes de octubre».

Ustedes ya saben que el cálculo de plazos de inicio y finalización de obras es todo un género de ficción. En este artículo descubrirán las fechas finales del paso subterráneo, pero antes sigamos con lo que se comentaba hace 55 años...

«Se pueden llevar a cabo importantes trabajos en una primera etapa, a lo largo de 50 metros, de obra correspondiente al extremo Oeste del proyecto, que enlaza con el puente. E incluso, por lo que nos dicen, cabe la posibilidad de unir el paso subterráneo con la futura estación de autobuses que se proyecta en la torre de Atocha».

Sabiendo que el paso finalmente está unido con la estación de autobuses desde la creación de esta en 2016, resulta curioso saber que, aún antes de que hubiese un proyecto para el pasadizo subterráneo, este se vinculara a la estación. Claro que entonces se referían a la central de autobuses prevista, y nunca realizada, en los bajos de la torre de Atocha, que aún no había empezado a construirse.

Egia, «limitado»

El 10-XI-1970 podía leerse en DV: «Hace unos días, el alcalde nos facilitó la noticia de haber logrado de la RENFE la correspondiente autorización para llevar a cabo el paso subterráneo que enlace el barrio de Eguía con el paseo de Francia. El proyecto es interesante y necesario, pues el populoso barrio de Eguía se ve limitado en sus medios de comunicación con la ciudad a una pasarela sobre la Estación del Norte y al paseo del duque de Mandas».

La situación seguiría así, puesto que el proyecto de paso inferior no llegaría a su aprobación hasta enero de 1971, las obras se empantanarían a lo largo de 1972 y por fin, el 31 de marzo de 1973, «a la una y media de la tarde, sin una mayor ceremonia», se abrió el paso a los peatones.