La desaparecida pasarela superior, forma de paso hasta la culminación del subterráneo. Paco Marí / Foto Marín
La calle de la memoria

1970 | Esperando al paso subterráneo de Atocha

Hace 55 años comenzó la tramitación del paso subterráneo de Atocha, un proyecto «interesante y necesario» para mejorar la conexión con Egia. Las gestiones y las obras se prolongarían durante mucho tiempo

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:14

Recientemente se ha reabierto el paso subterráneo de Atocha, que une la zona del río con el paseo de Duque de Mandas junto a Tabakalera, ... ahora integrado en la estación del tren de alta velocidad (o más bien en sus obras).

