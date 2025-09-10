1970 | Concurso de 'La mujer, la moda... y el perro'

En la historia de nuestra ciudad ha habido momentos en que los desfiles de moda fueron, digamos, enriquecidos con otros elementos, pegasen más o menos. ... Así, hubo desfiles de 'La mujer, la moda y el automóvil' y en 1970 encontramos una noticia sobre la celebración de 'La mujer, la moda y el perro' en el Real Club de Tenis.

Según informó el 10 de septiembre de 1970 la colega Estrella Inchausti, aquel peculiar evento fue organizado por la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, en colaboración con el CAT y la peletería Sanfor. Las entradas al acto costaban 100 pesetas y 200 la inscripción para participar en el concurso, dado que uno de los objetivos era obtener fondos para las actividades de la sociedad.

En realidad, la mezcla entre mujeres, moda y perros no se produjo hasta el final del acto. Primero fue el turno de los animales, en un desfile estrictamente canino. «Todos los canes causaron sensación, bien por su figura, por su simpatía o por la obediencia que demostraban para con el amo».

Seis mujeres «muy elegantemente vestidas» desfilaron con sendos «buenos ejemplares caninos» en el Club de Tenis. Hubo premios a la originalidad y a la elegancia en aquel singular concurso organizado por la Sociedad Protectora de Animales

Después hubo un desfile de la Casa Sanfor. Las pieles las llevaban «tres señoritas modelos: María Lourdes Repiso, Mercedes Olano y Eva Mustad».

Al final llegó el momento cumbre, el 'Concurso de la Elegancia y la Originalidad en la Mujer, la Moda y el Perro en 1970'. Según informaba Estrella Inchausti, «se presentaron seis participantes muy elegantemente vestidas y con buenos ejemplares caninos, tal y como se solicitaba en las bases para concursar».

No sabemos qué criterios aplicó el jurado para juzgar cada pareja de mujer elegante y perro bonito. Sí que concedieron el Premio a la Originalidad a Cristina Matosian y su masota, un 'Yochscheirsterrier' (suponemos que un Yorkshire Terrier, pero les juro que apareció escrito en el diario así). El trofeo consistía en «un bonito pájaro de plata, regalado por la Platería Epelde».

El Premio a la Elegancia fue a manos de Pilar Yanci, que desfiló junto a un Setter Laberac y recibió «un precioso broche de oro, donado por la Joyería Durant».

'Miss Isla 1970'

Aquellos días de septiembre de 1970 fueron proclives a actos ligeros. Bajo la noticia precedente, en la última página del DV del 10-IX-1970 informaban de que unos días antes se había celebrado la elección y proclamación de 'Miss Isla 1970'.

«El título recayó este año en la señorita Nieves Sierra Pinedo, de 17 años de edad, asidua excursionista dominical a la isla». De hecho, el jurado, formado por la junta directiva de 'Los Amigos de la Isla' elegía una reina de la belleza «entre todas las jóvenes que acuden a la isla con constancia».

«La coronación de 'la bella sirena' la llevo a cabo el alcalde de la isla, señor Iturri, junto con la señora de Coca, que le impusieron la corona de flores alrededor del cuello, siguiendo el estilo hawaiano».