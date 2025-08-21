Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El reloj de Ategorrieta, en los años 40. Pascual Marín
La calle de la memoria

1945 | «Los relojes no se ponen de acuerdo en la hora»

Mirar la hora en los relojes públicos era irritante. «No hay dos que estén de acuerdo». Ocurría hace ochenta años, cuando al llegar con sus mantillas a las puertas de las iglesias a algunas mujeres les echaban atrás.

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 06:17

Hoy viajamos gratis al San Sebastián de hace ochenta años. Nos encontraremos con un tiempo «interdiluviano», unos relojes que no se ponían de acuerdo entre ... sí, unas damas a las que no permitían entrar en la iglesia y unos vecinos intoxicados por culpa de una botella. De todo ello escribían en la edición de DV del martes 21 de agosto de 1945...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  2. 2 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  3. 3

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6 Â«Te vas a hinchar a correrÂ»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  9. 9

    La desolación de una familia vasca en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  10. 10

    Vecinos de Hendaia piden limitar los vuelos del aeropuerto de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1945 | «Los relojes no se ponen de acuerdo en la hora»

1945 | «Los relojes no se ponen de acuerdo en la hora»