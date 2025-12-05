1940 | Los pequeños coralistas no llegaron al Kursaal

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad no existían los teléfonos móviles, lo que tenía sus ventajas pero también un inconveniente: añadía ... incertidumbre al día a día. Si alguien no acudía a una cita, no podías localizarle y no sabías si estaba al llegar o si le había ocurrido algo y nunca vendría.

Hace 85 años ocurrió en el teatro del Gran Kursaal. El público ocupó sus localidades para ver y escuchar a una coral. Pero sus miembros no llegaban y no había forma de saber qué les había pasado. Transcurrida media hora, la empresa decidió dar por suspendido el concierto y activar la devolución de las entradas. Cuando los espectadores se alejaban del local, aparecieron los coralistas, agobiados y con una excusa. Lo contaron mejor y con más detalle en EL DIARIO VASCO del 5 de diciembre de 1940...

1940 'Los Pequeños Cantores de la Cruz de Madera' iban a actuar en el Gran Kursaal. El público acudió, pero no los coralistas. A la media hora, se suspendió la actuación, sin saber que por fin habían podido escapar de un temporal en Lekunberri

«CONCIERTO SUSPENDIDO. – Para ayer estaba anunciado en el teatro del Gran Kursaal, como se sabe, el concierto que habían de dar los Pequeños Cantores de la Cruz de Madera».

Se trataba de un entonces popular coro parisino de niños (Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois) que practicaba la música sacra con voces infantiles.

Pero sigamos con lo que les ocurrió en 1940, cuando su actuación en San Sebastián «hubo de suspenderse porque, después de esperar la empresa media hora más tarde de la anunciada para el acto, no se tenía noticia alguna de la agrupación, que había salido a la una y media de Zaragoza. Poco después de suspendido el acto llegaron, demora que obedeció al temporal que les cogió en Lecumberri».

No daba tiempo para recuperar la actuación en los días siguientes, por compromisos en la gira de los franceses...

«Como hoy tienen que actuar en Bilbao y de allí pasan a Gijón para continuar en Portugal y Canarias, por lo cual les es imposible detenerse en nuestra ciudad, el concierto aludido se ha aplazado hasta el mes de enero, en que volverán de su excursión anunciada».

La condesa Dietrich

En la publicidad insertada en DV por el Gran Kursaal informaban sobre la devolución de entradas...

«Habiéndose aplazado hasta el mes de enero el concierto de los Pequeños Cantores de la Cruz de Madera, se ruega a los poseedores de localidades pasen por taquilla para recoger el importe de las mismas».

Esto se indicaba bajo el aviso de que aquel 5 de diciembre de 1940 se estrenaba en el Kursaal 'La condesa Alexandra', con Marlene Dietrich. Para el día siguiente se anunciaba el «estreno extraordinario» en el teatro Victoria Eugenia de 'Capitanes intrépidos', aquella encantadora película marina con Freddie Bartolomew y Spencer Tracy.

En la cartelera donostiarra de hace 85 años también podían verse una de Capra, 'Vive como quieras', en el Miramar, y la comedia española '¿Quién me compra un lío?', en el Principal.