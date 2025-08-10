Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sillas de pago a favor de la Beneficencia en la Alameda. Kutxateka
La calle de la memoria

1925 | Una verbena para recordar

El Ayuntamiento presupuestó un millón de pesetas como déficit de la Semana Grande de hace cien años

Javier Sada

Javier Sada

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:42

De forma resumida, así se vivió, y así se leyó en la prensa local, cómo fueron los días de la Semana Grande del año 1925, ... para los que el Ayuntamiento presupuestó un millón de pesetas como déficit, destinando más de 50.000 a propaganda. Mientras que los jeremías de turno pronosticaban una ciudad inmune al dolor, aburrida y vacía... se llenaban los hoteles, no había entradas para los toros ni para el teatro, los cafés abarrotaban sus terrazas y la fiesta se desbordaba en las calles.

