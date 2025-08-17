Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alarde de dantzaris en la plaza de la Constitución. Kutxateka
La calle de la memoria

1817 | Ya tenemos plaza Nueva

Tal día como el de hoy, la ciudad bendecía las piedras angulares de lo que sería la plaza de la Constitución

Javier Sada

Javier Sada

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:10

Hoy, 17 de agosto del año 1817, fue jornada de fiesta en el solar destinado a ser la plaza que iba a construirse en el ... centro de la ciudadela. Hagamos un breve repaso a los antecedentes: llamábase plaza Vieja a la que se formaba en la hoy Alameda del Boulevard, entre San Jerónimo y Mayor, presidida por la Puerta de Tierra, paso obligado para quienes salían o llegaban de San Sebastián por, hoy diríamos, carretera. Era prácticamente el único lugar abierto del que disponía San Sebastián para celebrar sus actos públicos, con el hándicap de que estaba adjunto a la muralla y, por ello, punto estratégico de la defensa de la ciudad, controlado y perteneciente al Ejército o Ramo de la Guerra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  2. 2 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  3. 3 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  4. 4

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  7. 7

    Javi López, muy cerca del Betis
  8. 8 El tesoro más oculto entre los encantos de San Sebastián: la gruta de 150 años que te hace dudar sobre su origen
  9. 9

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta
  10. 10

    Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1817 | Ya tenemos plaza Nueva

1817 | Ya tenemos plaza Nueva