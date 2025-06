Medio millar de jóvenes ha pedido la ayuda Emantzipa este año en Gipuzkoa

En lo que va de 2025, 499 guipuzcoanos han solicitado las ayudas del programa Emantzipa, que apoya la emancipación de jóvenes de entre 25 y ... 29 años de edad con 300 euros al mes. En total, han sido 1.575 los que la han solicitado esta ayuda en Euskadi y, de estas, 597 han recibido un resultado favorable. Además, en 2024, el programa contó con un presupuesto de 53 millones de euros para estas ayudas, aunque solo ejecutó un 20% del mismo, es decir, solo empleó 10.366.800 euros; 461.700 fueron concedidos en Gipuzkoa.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demorgráfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, hizo públicos ayer estos datos en una respuesta parlamentaria a EH Bildu. Así, confirmó que desde que se abrió la convocatoria del programa Eman-tzipa 2025 –que estará disponible hasta el 28 de noviembre de este curso–, han sido 1.575 los vascos que han solicitado estas ayudas para la emancipación. De estos, 499 fueron guipuzcoanos; 811 lo hicieron en Bizkaia y 265 en Álava. En la actualidad, son 2.167 los guipuzcoanos que reciben estas ayudas.

De las solicitudes realizadas entre abril y junio de este año, 35 han sido denegadas. 23 por superar el límite de ingresos anuales (30.000 euros); cinco por no haber acreditado ser el titular de la vivienda; tres por no tener acreditada una vivienda en propiedad o alquiler; dos por no residir en esta como domicilio habitual y otras dos por cumplir 30 años –esta ayuda va dirigida a jóvenes de entre 25 y 29 años– antes del devengo de la primera anualidad o superar la edad.

Además, hasta la fecha del informe, 527 solicitudes han sido fiscalizadas para su pago, lo que se traduce en un primer desembolso de 158.100 euros. El presupuesto previsto para el programa en 2025 asciende a 28 millones de euros. Y es que en la convocatoria de 2024 solo se ejecutó, aproximadamente, el 20% del presupuesto asignado. De los 53 millones de euros de presupuesto en el curso anterior, el programa Emantzipa solo consolidó 10,3 millones, una quinta parte del presupuesto total.