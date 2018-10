Una manifestación pide en Donostia la paralización de la incineradora La cabecera de la manifestación esta tarde por Donostia. / J.M. López Quince agentes sociales y sindicales unen fuerzas contra la planta de Zubieta y a favor de «una Gipuzkoa más saludable y democrática» GAIZKA LASA San Sebastián Sábado, 27 octubre 2018, 20:40

Un total de quince agentes sociales y sindicales unieron este sábado sus fuerzas para paralizar la incineradora en la mayor movilización que se recuerda contra la infraestructura que se construye en Zubieta. Unas 10.000 personas -según la cifra aportada por los convocantes- participaron en una marcha que partió desde la plaza Centenario del barrio donostiarra de Amara para recorrer la calle Easo, la Avenida de la Libertad, Okendo y el Boulevard antes de reunirse en un acto final en Alderdi Eder. En las tres pancartas que encabezaron la manifestación se podía leer «Erraustegia gelditu», «Badago alternatiba» y «Ekonomia zirkularra ez da errausketa» mientras los asistentes entonaban lemas como «Erraustegirik ez, ez Zubietan ez inon» o «Erraustegia ez, osasuna bai».

En el acto final, Inaxio Usarralde (bertsolari) y Nora Izagirre (diseñadora y cantante) subrayaron que el hecho de que tantos agentes secundaran la convocatoria «demuestra que la sociedad es plural y que son cada vez más los que piden parar la incineradora y rescindir el contrato». Cada representante de las organizaciones Movimiento antiincineración, GuraSOS, Grupo de Estudios Incineración y Salud GEIS, ELA, LAB, CC OO, ENHE, ESK, Steilas, HIRU, Eguzki, Ernai, Gipuzkoa Zutik, Greenpeace y 'No +Precariedad' expuso sus motivos para oponerse a la incineradora y un manifiesto conjunto pidió al final «prioridad a la salud, al medio ambiente y a los intereses de los ciudadanos».

Los conductores del acto destacaron que «gracias a la presión ciudadana en muchos lugares han logrado parar plantas de incineración y nosotros también lo conseguiremos. ¡Aquí también es posible y estamos a tiempo!».

Varios momentos de la manifestación por San Sebastián. / J.M. López

Entre los motivos esgrimidos para solicitar la paralización de la infraestructura, GuraSOS incidió en que es necesario «decidir valorando todas las opciones, porque nunca es demasiado tarde para una Gipuzkoa más saludable y democrática», mientras que el Movimiento Antiincineración situó «en el orígen de la alternatiba una recogida selectiva obligatoria y eficiente».

El grupo de médicos GEIS se refirió a que «existen modos de gestionar los residuos más saludables» y los representantes sindicales denunciaron que «el dinero público va a parar a bancos y grandes empresas en detrimento de las políticas sociales». Ernai habló de «la imposición de un macroproyecto que generará una deuda para años» y Greenpeace aseguró que «existen soluciones mejores desde el punto de vista económico, medioambiental y de salud». Como epílogo, el comunicado conjunto concluyó, en tres idiomas, que «C'est fini - Stop - Bukatu da!», unido al mensaje de que «es la hora de parar la construcción de la incineradora y la destrucción de la convivencia y el medio ambiente».

Reunión con la Diputación

Los convocantes realizaron una valoración «muy positiva» poniendo en valor la consecución de «una nueva acumulación de fuerzas». Tal y como señaló el presidente de GuraSOS, Joxe Mari Izeta, «hemos realizado un ejercicio de democracia porque hemos dejado las diferencias aun lado para decir juntos que si Gipuzkoa no quiere no se va a hacer la incineradora, no al menos antes de plantear la mejor manera de gestionar los residuos siempre teniendo en cuenta la salud de los ciudadanos de Gipuzkoa». Más allá de la valoración de lo ocurrido ayer, Izeta reconoció que «lo positivo sería que la Diputación se sentara con nosotros para buscar cuál sería la mejor sulución a la gestión de residuos».