¿La Luna hablará mandarín?

Félix Ares

Félix Ares

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:59

La llegada de un astronauta a la Luna en 1969 fue una carrera entre Estados Unidos y Rusia. Ganó Estados Unidos. Ahora también se está ... celebrando una carrera espacial, aunque tal vez menos ruidosa que la anterior, y esta vez los protagonistas son Estados Unidos y China.

