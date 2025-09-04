¿La Luna hablará mandarín?

La llegada de un astronauta a la Luna en 1969 fue una carrera entre Estados Unidos y Rusia. Ganó Estados Unidos. Ahora también se está ... celebrando una carrera espacial, aunque tal vez menos ruidosa que la anterior, y esta vez los protagonistas son Estados Unidos y China.

China avanza con paso firme en su objetivo de poner un humano en la Luna. Su último éxito ha sido probar su módulo de aterrizaje Lanyue, un paso crucial hacia su objetivo de enviar astronautas a la Luna antes de 2030. Lanyue en chino mandarín significa «abrazar la Luna».

Mientras China avanza firme y cumple plazos, la NASA está en pleno caos interno, carece de un liderazgo claro, hay recortes presupuestarios, y tiene problemas con sus contratistas. Todo ello hace que sus objetivos lleven muchísimo retraso. Por poner un ejemplo, la nave Artemis II tendría que hacer orbitar a cuatro astronautas alrededor de la Luna, sin aterrizar, en 2025. Mucho me temo que este año no veremos esos resultados y que están bastante lejos.

En el retraso de la NASA hay muchos culpables, pero uno de ellos es mi admirado Elon Musk. La misión Artemis III, debería llevar humanos a la Luna en 2027. NASA contaba con Starship, una nave espacial, fabricada por Space X, cuyo líder es Elon Musk. El desarrollo de Starship lleva mucho retraso. A día de hoy todavía no ha hecho un solo vuelo totalmente exitoso. Tal vez el próximo humano que pise la Luna sea chino.