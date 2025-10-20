Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tren de Cercanías en la estación de Irun. Fernando De la Hera

'Lottu', la opción de nombre preferida para el Cercanías vasco

Recibe el 55% de los votos en la encuesta pública del Gobierno Vasco para cambiar el apelativo del servicio de Renfe en Euskadi

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:25

Comenta

La ciudadanía se ha decantado por 'Lottu'. Es la propuesta más votada como alternativa al 'Cercanías Renfe' que nos ha acompañado durante décadas. El juego de palabras que fusiona el 'lotu' del euskera (unir) con el 'tú' del castellano y que con ello busca evocar la finalidad del tren, que es unir personas y lugares a la vez que poner de manifiesto que el protagonista del servicio ferroviario es la persona, el 'tú' usuario, se ha impuesto a 'Lurbil' (30%) y Besaide (14%), las otras dos opciones.

Como los Rodalies en Cataluña, Euskadi quiere también un nombre propio diferenciado para los servicios ferroviarios de Cercanías que Renfe presta dentro de la comunidad autónoma una vez que este año el Gobierno Vasco ha asumido la gestión de este servicio hasta ahora competencia del Estado.

Tras un primer trabajo de selección interno, el departamento de Movilidad Sostenible se decantó por tres posibles opciones y ha dejado que sean los ciudadanos los que, dentro de esa tríada, den su parecer. El Gobierno Vasco señaló que respetaría la decisión ciudadana. Y esta ha sido incontestable, aunque se desconoce el número de personas que han votado en la consulta que ha estado abierta durante dos semanas en la web Irekia del Gobierno Vasco.

Más de la mitad (55%) ha elegido 'Lottu'. La encuesta se cerró esta pasada medianoche. A las 22.00 horas, a apenas dos del cierre, el triunfo parecía irrebatible.

Según lo que avanzó el Gobierno Vasco, ahora toca desarrollar la nueva enseña, siempre que esta sea aceptada en las correspondientes tramitaciones de registros de marca. Será un proceso largo, y llevará tiempo y dinero cambiar logos, rótulos, fachadas de estaciones, pintura de trenes... Pero ya se ha dado el pistoletazo de salida para coger el 'Lottu' y no el 'Cercanías'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  2. 2

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  3. 3

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda
  7. 7

    1.000 guipuzcoanos reciben ayuda para cuidar a sus familiares en casa
  8. 8

    «En el GOe se van a hacer cosas que hoy ni se pueden imaginar»
  9. 9

    La ciudadanía pone deberes a Insausti: menos obras, más seguridad y atajar el problema de la vivienda
  10. 10

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Lottu', la opción de nombre preferida para el Cercanías vasco

&#039;Lottu&#039;, la opción de nombre preferida para el Cercanías vasco