'Lottu', la opción de nombre preferida para el Cercanías vasco Recibe el 55% de los votos en la encuesta pública del Gobierno Vasco para cambiar el apelativo del servicio de Renfe en Euskadi

Miguel Ángel Mata San Sebastián Lunes, 20 de octubre 2025, 06:25

La ciudadanía se ha decantado por 'Lottu'. Es la propuesta más votada como alternativa al 'Cercanías Renfe' que nos ha acompañado durante décadas. El juego de palabras que fusiona el 'lotu' del euskera (unir) con el 'tú' del castellano y que con ello busca evocar la finalidad del tren, que es unir personas y lugares a la vez que poner de manifiesto que el protagonista del servicio ferroviario es la persona, el 'tú' usuario, se ha impuesto a 'Lurbil' (30%) y Besaide (14%), las otras dos opciones.

Como los Rodalies en Cataluña, Euskadi quiere también un nombre propio diferenciado para los servicios ferroviarios de Cercanías que Renfe presta dentro de la comunidad autónoma una vez que este año el Gobierno Vasco ha asumido la gestión de este servicio hasta ahora competencia del Estado.

Tras un primer trabajo de selección interno, el departamento de Movilidad Sostenible se decantó por tres posibles opciones y ha dejado que sean los ciudadanos los que, dentro de esa tríada, den su parecer. El Gobierno Vasco señaló que respetaría la decisión ciudadana. Y esta ha sido incontestable, aunque se desconoce el número de personas que han votado en la consulta que ha estado abierta durante dos semanas en la web Irekia del Gobierno Vasco.

Más de la mitad (55%) ha elegido 'Lottu'. La encuesta se cerró esta pasada medianoche. A las 22.00 horas, a apenas dos del cierre, el triunfo parecía irrebatible.

Según lo que avanzó el Gobierno Vasco, ahora toca desarrollar la nueva enseña, siempre que esta sea aceptada en las correspondientes tramitaciones de registros de marca. Será un proceso largo, y llevará tiempo y dinero cambiar logos, rótulos, fachadas de estaciones, pintura de trenes... Pero ya se ha dado el pistoletazo de salida para coger el 'Lottu' y no el 'Cercanías'.