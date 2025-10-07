Los Cercanías buscan nuevo nombre

Miguel Ángel Mata San Sebastián Martes, 7 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Como los Rodalies en Cataluña, Euskadi quiere también un nombre propio diferenciado para los servicios ferroviarios de Cercanías que Renfe presta dentro de la comunidad autónoma: la ruta Irun-Brinkola en Gipuzkoa, tres líneas en Bizkaia, y el nuevo itinerario –inaugurado el 30 de mayo– que cruza Álava entre Alsasua (Navarra) y Miranda de Ebro (Burgos).

Tras un primer trabajo de selección interno, el departamento de Movilidad Sostenible se ha decantado por tres posibles opciones y deja que sean los ciudadanos los que, dentro de esa tríada, tomen la decisión final. Para ello abrió ayer una consulta pública en la web Irekia del Gobierno Vasco en la que cualquier persona puede escoger su opción preferida. El periodo de votación se prolongará durante dos semanas, hasta el domingo 19 de octubre. El departamento que dirige Susana García Chueca se compromete a asumir el resultado de la consulta y desarrollará la marca seleccionada por la ciudadanía, siempre que esta sea aceptada en las correspondientes tramitaciones de registros de marca.

Para votar solo hay que entrar en www.irekia.eus, pinchar en la pestaña de 'Participación' y en el desplegable que se abre, en la palabra 'encuestas', tras lo que aparecerá la consulta. Para que el voto sea aceptado hay que acceder a través de Facebook, X, o abriendo una cuenta de usuario en la propia Irekia.

Las tres opciones disponibles

Las opciones son 'lottu', 'besaide' y 'lurbil'. La primera es un juego de palabras que une el 'lotu' del euskera (unir) con el 'tú' del castellano. El primer término busca evocar la finalidad del tren, que es unir personas y lugares. El segundo, poner de manifiesto que el verdadero protagonista del servicio ferroviario es la persona, el 'tú' usuario.

Besaide es una pequeña cumbre de 564 metros ubicada entre los montes Udalaitz y Anboto. Su relevancia es que es el punto en el que convergen Gipuzkoa, Álava y Bizkaia, por lo que tiene un alto contenido simbólico.

'Lurbil' es otro juego de palabras, esta vez con tres términos en euskera: 'lur' (tierra), 'hurbil' (cerca) y 'bildu' (congregar). Se presta a la interpretación que le quiera dar cada persona: 'tierras cercanas y unidas', 'acercando a través de la tierra'...

El cambio de marca respecto a Cercanías Renfe es posible una vez que el Gobierno Vasco ha asumido, transferida del Estado, la gestión de este servicio el 1 de enero de este año. Ayer, al cierre de esta edición, 'lottu' tenía un apoyo del 60%, 'lurbil' del 34%, y 'Besaide' de apenas el 6%.

