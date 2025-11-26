Un guipuzcoano lleva a Osakidetza ante las autoridades por escribir mal la dirección de su casa El usuario de Osakidetza solicitaba al Servicio Vasco de Salud que corrigiese su dirección postal

La Autoridad Vasca de Protección de Datos ha estimado la reclamación de un guipuzcoano contra Osakidetza por no atender en el plazo correspondiente la solicitud para que el Servicio Vasco de Salud corrigiese su dirección postal oficial.

El caso comenzó en de abril de 2025, cuando el usuario pidió a Osakidetza corregir el dato de su dirección postal en los registros del sistema sanitario. Tras no obtener respuesta, remitió un segundo correo el 16 de abril al Delegado de Protección de Datos de Osakidetza, sin recibir de nuevo contestación.

Ante este silencio administrativo, el afectado presentó una reclamación ante la Autoridad Vasca de Protección de Datos, organismo que otorgó un plazo de quince días a Osakidetza para explicar su actuación.

En su respuesta, el Servicio Vasco de Salud sostenía que no existía ningún error en la información que constaba en sus ficheros y que la denominación del reclamante no debía modificarse.

Sin embargo, el reclamante aseguraba que la denominación completa de su dirección postal debía incluir a los términos ya recogidos en los registros de Osakidetza la palabra «auzoa».

Para resolver la discrepancia, la AVPD solicitó al ciudadano un documento oficial que acreditara su domicilio, presentando éste un volante de empadronamiento donde la dirección figura de forma bilingüe incluyendo «Auzoa», ordenando al organismo sanitario a rectificar la dirección postal del demandante.

