Lanbide recibe más de seis denuncias al día por supuestos cobros indebidos de la RGI

La ciudadanía vasca está implicada en la detección del fraude en Lanbide. El Gobierno Vasco puso en marcha en noviembre un buzón donde cualquiera podía alertar de supuestas trampas de vecinos, compañeros o conocidos en el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Ha funcionado. De hecho, el resultado ha sido masivo. Hasta junio, es decir, en ocho meses, ha registrado un total de 1.509 denuncias anónimas por sospechas de actuaciones irregulares, lo que equivale a más de seis cada día.

Entre todas las denuncias recibidas, 672 están aún en proceso de comprobación, pero en otros 810 casos ya ha existido un análisis y el procedimiento ha terminado. Solo 27 avisos han sido anulados. En la mayoría de situaciones, no se observa nada punible. Así, 696 procedimientos han sido archivados. Pero ha habido denuncias bien fundamentadas que han tenido algún tipo de consecuencia: 13 de ellas han sido derivadas a Inspección de Trabajo y 7 han llegado incluso hasta la Fiscalía.

La medida de buscar la complicidad ciudadana ha resultado efectiva. El director de Prestaciones de Lanbide, Álvaro Ugarte, explica que «poner en marcha el buzón es una manera de ordenar un flujo de información que antes nos llegaba por diferentes vías de forma desordenada: emails públicos a los que la gente escribía para denunciar, cartas anónimas que nos llegaban, llamadas a Lanbide denunciando… Lo que hemos hecho es establecer una manera ordenada de recopilar esa información que antes ya llegaba pero sin ningún procedimiento establecido».

El cauce ordenado de esa indignación popular está dando resultados satisfactorios cuando aún no se ha cumplido un año desde su implantación. Entre todas las denuncias, 138 han finalizado con algún tipo de procedimiento de control, lo que arroja a las gargantas profundas el mensaje de que sus advertencias no caen en saco roto.

Ugarte señala que «ahora toda esa información es analizada por los inspectores que determinan si hay que realizar algún tipo de actuación, bien sea ampliar o iniciar una investigación, contrastar información con la persona denunciada o archivar la denuncia porque no tiene fundamento».

Unidad de inspección

En ese proceso de verificación, los inspectores han realizado 75 visitas a domicilio dentro del procedimiento iniciado por un denunciante anónimo. En 54 casos, se han iniciado actuaciones y en 10 se ha ido más allá y consta ya un proceso sancionador concluido. Castigo que no hubiera existido con la inspección rutinaria, sin ninguna denuncia anónima de por medio.

La creación de este buzón refleja, según fuentes del Gobierno Vasco, «el compromiso de Lanbide con la ética y la protección de los recursos públicos, con el objetivo de buscar el correcto uso de los fondos sociales por parte de quienes realmente lo necesitan».

La ciudadanía puede colaborar de manera sencilla y segura. Solo es necesario completar un formulario en línea –en la página web de Lanbide– y aportar la información básica del posible caso de incumplimiento, con la posibilidad de aportar documentos adicionales. «La confidencialidad de estas comunicaciones está plenamente garantizada», aseguran desde el Ejecutivo autonómico.

El buzón antifraude disponible para cualquier ciudadano es una medida complementaria a las que ya tiene activadas Lanbide. Sua Unidad de Control realiza una vigilancia sistemática de las prestaciones y del cumplimiento de los requisitos de acceso a las mismas con herramientas cada vez más especializadas y coordinadas. Esta sección cuenta desde diciembre de 2023 con una unidad específica de inspección, formada por 19 inspectoras e inspectores, que suman su labor a las funciones de control que se desarrollan desde las propias oficinas y que velan por el correcto cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (SVGII).

El año pasado, se revisaron 5.426 expedientes, correspondientes al total de concesiones realizadas por declaración responsable en el ejercicio 2023, y se inició la tramitación de catorce procedimientos de control. También en 2024 se derivaron 18 casos para su investigación a diferentes cuerpos policiales. Por su parte, es habitual el cruce de datos de los expedientes con padrones municipales, Hacienda o Seguridad Social, para conocer la vida laboral o las bases de cotización de las personas perceptoras.