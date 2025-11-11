Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La tradicional Marcha Katxalin está programada para este domingo, 16 de noviembre. Iñigo Royo

Katxalin teñirá Donostia de rosa este domingo con su 11ª edición de la marcha solidaria

El recorrido arrancará a las 11.00 horas desde Alderdi Eder y aunque las inscripciones online están cerradas, los interesados tendrán la oportunidad de apuntarse hasta el mismo domingo

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:07

Katxalin, la asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama y ginecológico de Gipuzkoa, volverá a teñir Donostia de rosa este domingo con su 11ª edición de la marcha solidaria a favor de la investigación del cáncer de mama. La cita es a las 11.00 horas en Alderi Eder, desde donde comenzará la marcha, que busca «dar visibilidad a esta enfermedad y recordar la importancia vital de seguir investigando. El cáncer de mama está muy presente entre nosotros», han recordado desde la asociación.

En esta ocasión, la cita presenta novedades. Antes de arrancar, los presentes podrán participar, a las 10.00 horas, en un calentamiento grupal de la mano de Oliber Nestar director de Eureka Dance. Después, se dará comienzo a la marcha, a las 11.00 desde Alderdi Eder, frente al Ayuntamiento, siguiendo por el Boulevard, atravesando el Puente del Kursaal y la Avenida de la Zurriola hasta la Paloma de la Paz situada en Sagüés. Para finalizar el recorrido, se regresará hasta el Paseo Salamanca, Calle 31 de Agosto, Calle Mayor, Calle Ijentea y volverá a terminar en Alderdi Eder, donde habrá una masterclass de baile para todo el que se anime.

Aunque las inscripciones online ya están cerradas, quien quiera participar todavía podrá hacerlo de manera presencial hasta el mismo domingo en los supermercados Eroski de Arrasate, Azkoitia, Eibar, Garbera, Ordizia, Tolosa, Urbil y Zarautz; en las tiendas de Deportes Apalategui Zurriola y Apalategui Woman de Donostia o en las sedes de Katxalin en Donostia, Bergara y Zumarraga. El domingo, antes de que empiece la prueba, Katxalin instalará un 'stand' frente al Ayuntamiento de Donostia, donde la gente también podrá inscribirse de última hora.

