Una plataforma online para «llegar y acompañar a más pacientes de cáncer»

Consejos sobre hábitos de vida saludables, nutrición, ejercicio físico, apoyo psicológico o incluso testimonios reales de pacientes oncológicos. Con el objetivo de «atender a más» ... personas afectadas de cáncer, la asociación guipuzcoana Contra el Cáncer ha dado un paso al frente para ofrecer, bien a afectados por la enfermedad como a la población en general, una plataforma online, gratuita, con la que «estar presente donde lo necesiten, sin importar la hora o las circunstancias». El objetivo de 'OncoTips', tal y como ha explicado esta mañana la gerente de Contra el Cáncer, Katty Nevado, en la presentación del proyecto este martes, «esta herramienta es una extensión natural de nuestros servicios. Una forma de estar más cerca, de cuidar también desde la pantalla, y de adaptarnos a los nuevos tiempos sin perder nuestra esencia», ha celebrado.

La presidenta de la asociación guipuzcoana ha añadido que 'OncoTips' también busca «garantizar la equidad. Y es que todos van a poder hacer uso de la plataforma de manera gratuita». En esta primera fase del proyecto, la plataforma (https://oncotips.contraelcancer.es/) cuenta con unos 55 vídeos, de un minuto y medio de duración, en el que profesionales de Contra el Cáncer Gipuzkoa abordan de manera sencilla las necesidades psicológicas, sociales y de salud de los pacientes oncológicos y sus familias. El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha aprovechado la presentación de la plataforma para agradecer «todo vuestro trabajo y dedicación, por cuidarnos y acompañarnos a todos los guipuzcoanos y hacer de este camino algo más llevadero».

Además de los consejos más prácticos, quien acceda a 'OncoTips' también podrá escuchar de primera mano testimonios como el de Inés Algorta, a quien le detectaron un cáncer en la vesícula biliar en 2018. «Si mi experiencia puede ayudar a una sola persona, bienvenido sea», ha subrayado la usurbildarra, que superó la enfermedad en 2020, dos años después. «Es imprescindible contar con apoyo de familiares, amigos... Pero nadie te va a entender como una persona que sabe lo que es y ha pasado por ello», explica. Es más, asegura que ayudar a otros pacientes o personas en su situación se ha convertido «como en un propósito de vida. Es hacer que todo lo que he sufrido valga para algo», ha añadido, emocionada.

Dentro de la plataforma se podrá encontrar contenido de promoción de salud, con consejos de hábito saludable «que deben estar al alcance de toda la población», ha defendido Maider Sierra, psicóloga sanitaria de promoción del área de salud de la asociación. «Hay que informar para prevenir y cuidar antes de que llegue el cáncer», ha señalado. Por todo ello, sus videos abordarán temas tan importantes como los peligros de los vapeadores, por ejemplo.

El otro tipo de contenido que ofrecerá 'OncoTips' estará dirigido únicamente a pacientes con cáncer, que deberán solicitar acceso a estos vídeos a la asociación. También se les elaborará una orientación personalizada después de que el área de Trabajo Social de Contra el Cáncer Gipuzkoa valore las necesidades de cada paciente. Jon Madinabeitia, educador físico deportivo de la asociación, ha señalado que «el ejercicio físico es primordial para educir los efectos secundarios de la enfermdad o para mejorar el estado de ánimo del paciente» y que «es importante tener en cuenta la condición física de cada uno, por ello es importante que cada persona reciba una valoración y orientación, para ver qué rutinas y ejercicios se ajustan mejor a su situación».