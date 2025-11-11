Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marisa Arriola, presidenta de Contra el Cáncer, en la presentación de 'OncoTips' etsa mañana. Félix Morquecho

Una plataforma online para «llegar y acompañar a más pacientes de cáncer»

Contra el Cáncer Gipuzkoa presenta 'OncoTips', un servicio gratuito con vídeos sobre hábitos de vida saludable, ejercicio físico y testimonios reales de pacientes oncológicos

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:26

Consejos sobre hábitos de vida saludables, nutrición, ejercicio físico, apoyo psicológico o incluso testimonios reales de pacientes oncológicos. Con el objetivo de «atender a más» ... personas afectadas de cáncer, la asociación guipuzcoana Contra el Cáncer ha dado un paso al frente para ofrecer, bien a afectados por la enfermedad como a la población en general, una plataforma online, gratuita, con la que «estar presente donde lo necesiten, sin importar la hora o las circunstancias». El objetivo de 'OncoTips', tal y como ha explicado esta mañana la gerente de Contra el Cáncer, Katty Nevado, en la presentación del proyecto este martes, «esta herramienta es una extensión natural de nuestros servicios. Una forma de estar más cerca, de cuidar también desde la pantalla, y de adaptarnos a los nuevos tiempos sin perder nuestra esencia», ha celebrado.

