Soy la sustituta

Advertencia: no soy la de arriba, soy la columnista sustituta del verano. Este año, como en programas de radio y de tele, los periodistas titulares ... se van de vacaciones y entramos los suplentes. Y, por no liarla, hemos dejado la misma foto y la firma.

Es impresionante ser otra persona, ni yo misma me daba cuenta del cambiazo pero hay un dato definitivo: el martes pasado me desperté a las 11 de la mañana.Y eso no ocurría desde la más tierna infancia. Todavía adormilada, en la calle me parecía oír jolgorio festivo, las sirenas y bocinazos de los autos de choque de las ferias, por las cortinas entraba otra luz y las sábanas olían distinto. No era yo, vamos a llamarle Laura, como mi madrina, la madrina de la señora rizosa de la foto de arriba.

Dado que soy otra persona, desayuno distinto, mantequilla y mermelada de naranja amarga mientras oigo en la radio otra voz no habitual, es Alsina. Corroboro que no soy yo, definitivamente, porque no fumo, he engordado y no me entra el pantalón blanco, que en realidad era de la antigua Josune, la titular. A ella y a mí nos siguen gustando los toros y nos entra tristeza con el griterío de Estafeta y los bufidos del último encierro de ayer. Total, que me han pagado un dinerito por ser la sustituta y además de tontadas tengo que lanzar un mensaje, decir algo sustancioso. Pues ahí va: hay que denunciar a los julais que llaman a Pamplona »Osasuna» (literal) y a los Sanfermines «La Pamplonada».