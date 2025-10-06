Itxaso, sobre la Alcaldía de Donostia: «Tengo un mandato en el Gobierno Vasco hasta 2028 y no quiero despistes» El consejero indica que «el desafío que tenemos en materia de Vivienda es de primera magnitud» y pide que la situación de «interinidad» en el Ayuntamiento donostiarra no afecte a los proyectos en marcha

El alcalde saliente de Donostia, Eneko Goia, aseguró este domingo en una entrevista en este periódico que el próximo regidor donostiarra, Jon Insausti (PNV), es un candidato «infinitamente mejor que Denis Itxaso». Este lunes, el consejero de Vivienda ha bromeado con que «lo sorprendente habría sido que hubiera dicho lo contrario», pero acto seguido ha querido evitar cualquier debate sobre su hipotética candidatura por el PSE a la Alcaldía de San Sebastián en las elecciones municipales de 2027. «Tengo un mandato en el Gobierno Vasco hasta 2028, y el desafío que tenemos en materia de Vivienda es de primera magnitud, por lo que no quiero ni un solo despiste».

Itxaso ha señalado, en la presentación del congreso 'Ciudades resilientes ante mercados residenciales tensionados' que se celebrará en noviembre en Donostia, que «si en una tarea como la de vivienda los ciudadanos nos ven distraídos con otras cosas, apaga y vámonos. Yo tengo un mandato en el Gobierno Vasco hasta 2028, y mucho trabajo. Por tanto, ni un solo segundo para distraernos de la tarea. Entiendo que el Ayuntamiento tiene dos años por delante para hacer muchas cosas. Por tanto, vamos a centrarnos, que las cosas no están como para distraernos pensando en nada que no sea buscar soluciones a la vivienda».

Preguntado sobre si la respuesta anterior cierra la puerta a su posible candidatura a alcalde de San Sebastián, Itxaso ha puntualizado que «la política no son solo elecciones. La política es llevar a cabo los mandatos. Y no hace falta que yo explique el que yo tengo. El desafío que tenemos en materia de vivienda es de primera magnitud. Ni un solo despiste. Y el Ayuntamiento también tiene mucha tarea todavía. Es verdad que ahora tienen un alcalde interino, provisional. Pero se pueden hacer muchas cosas. Y hay que centrarse en la tarea».

El consejero de Vivienda también ha hecho un llamamiento para que «el periodo de interinidad en el que entra ahora la Alcaldía de San Sebastián, hasta mayo de 2027, no afecte a la marcha de los acuerdos que tenemos en marcha. Yo voy a pedir al nuevo alcalde (Jon Insausti), inmediatamente después de que sea elegido por el Pleno, una reunión para validar los acuerdos, porque necesitamos darle ritmo a la firma de los convenios del derribo de la cárcel de Martutene, de la cesión de los suelos de Txomin Enea II, para que el Gobierno empiece a redactar proyectos». Ha añadido que «también tenemos pendiente el desarrollo de la playa de vías de Easo. Tenemos un concurso pactado con el Ayuntamiento y esta misma semana iniciaremos un proceso de participación ciudadana donde se van a ver las tres alternativas de urbanización de la zona. Pero necesitamos un respaldo de convenio donde se fijen los objetivos, los plazos y demás». «Solo espero que ese periodo de provisionalidad o de interinidad que se abre ahora en la Alcaldía no afecte a esto», ha concluido.

