Ioritz, un guipuzcoano en Ibiza: «No hemos podido salir del hotel, no ha parado de llover en todo el día»

Ioritz Bello (Hernani, 39 años) viajó el domingo a Ibiza de vacaciones con dos amigos para visitar sus playas, calas y rincones más atractivos aprovechando ... que uno de ellos «conoce muy bien la isla» y con el objetivo de pasar «unos días tranquilos». Lo pudieron hacer ayer, no así este martes, día en el que no han salido del hotel debido a las incesantes lluvias que azotan la isla desde la madrugada y que han roto todos los récords de la Agencia Estatal de Meteorología.

Está alojado en la propia ciudad de Ibiza, en la parte sur,cerca de la zona de las discotecas más populares de la isla y a unos pocos kilómetros del aeropuerto. «Es verdad que la isla no es muy grande, pero estamos en pleno epicentro de la tormenta. Llevamos todo el día en el hotel y claro, tenemos tiempo para hacer de todo. He visto en las noticias que es el día que más ha llovido en toda la historia, el récord en la estación del aeropuerto estaba en 156,5 litros por metro cuadrado y llevábamos ya alrededor de 170. Y sigue cayendo, es una pasada cómo llueve. He mirado la aplicación del tiempo en el móvil y me indicaba que hasta las 21.00 seguía con la misma intensidad».

Ayer lunes pudieron visitar lo que querían y a última hora de la tarde estuvieron en la discoteca de Ushuaia, que abre de 18.00 a 23.00. «Estuvimos viendo a David Guetta, salimos a las once de la noche, había más gente en las calles que durante el día, fuimos a dar una vuelta al centro de Ibiza con total normalidad hasta que sobre las 2.00-2.30 empezó a llover de manera muy fuerte, y hasta ahora», relata al otro lado del teléfono pasadas las 19.00 de la tarde.

La tormenta estática que tanto castigó hace casi un año en Valencia es la que se ha quedado en Ibiza. «Como estamos cerca de Formentera, parece que todo lo que se genera entre las dos islas se ha quedado aquí y no para de llover durante tantas horas». Y claro, el marrón del barro reina en las calles. «Es como cuando vas a Valencia o Cataluña, son sitios que no están preparados para la lluvia. Se ve que todo el tema de alcantarillado y de desagües no funciona. Tenemos un supermercado en frente del hotel y la gente está saliendo en chancletas a comprar algo mientras le llega el agua casi hasta las rodillas». Y apunta que los vehículos están pudiendo rodar con cautela. «Los coches van despacio, al ritmo del agua, porque si se paran les llega el agua al motor y agur».

Como en tiempos de confinamiento, la gente encuentra la vía para entretenerse y Bello relata que «hay algunos que se están montando su fiesta en el hotel, han comprado alcohol en el supermercado del frente y están aquí con sus vasos. Hay mesas de billar, unas máquinas de vending que tienen cartas para jugar al 'Uno' y también hay una tienda de tatuajes que, curiosamente, tiene a gente haciendo cola».

Este hernaniarra que reside en Astigarraga tiene previsto regresar este miércoles a Gipuzkoa, aunque no las tiene todas consigo. «Se están retrasando bastantes vuelos y no se si podré volver, porque hay muchos que no han podido aterrizar ni despegar. Supongo que este miércoles ya estará todo bien, pero con todos los retrasos no sé qué pasará».