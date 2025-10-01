Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una turista camina por las calles de Ibiza, ayer EP

La UME interviene durante la noche en Ibiza achicando agua en casas y calles

También se han visto obligados a realizar labores de limpieza cerca del aeropuerto

C.P.S.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:12

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha intervenido durante la noche este martes en la isla de Ibiza realizando labores de limpieza cerca del aeropuerto, además de achicando agua en viales o viviendas, entre otros lugares.

Así lo ha informado la propia UME en un mensaje en la red social X, en el que han detallado que han realizado misiones como la limpieza y baldeo en una autovía cercana al Aeropuerto de Ibiza, así como el achique de agua acumulada por las fuertes lluvias en domicilios, garajes y calles.

La UME actúa desde la tarde de ayer en la zona con los cuatro efectivos que permanecen de manera permanente en la isla, y se reforzará el dispositivo con más personal, un total de 152 efectivos.

Este mismo martes, 12 de ellos partieron desde la Comunidad Valenciana en helicóptero para llegar por la tarde a Ibiza, y estaba previsto que el resto, 140 efectivos, llegaran durante la noche en barco desde Valencia junto con vehículos como excavadoras para actuar en infraestructuras y viales afectados.

Las zonas más afectadas por las lluvias son el municipio de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han producido diversas inundaciones y cortes de carreteras y accesos.

