Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de Gipuzkoa

Inteligencia Artificial. ¿Realmente Nueva?

Félix Ares

Félix Ares

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:53

Comenta

Acabo de ver, en esos anuncios que nos fuerza a ver YouTube, que todas las tecnologías han tardado mucho en implantarse, salvo la Inteligencia Artificial ( ... IA) que lo ha hecho en tres años. Sencillamente, no es cierto. La IA ha sido un objetivo casi desde que se inventó el primer equipo al que podemos llamar ordenador. Por poner tan solo un ejemplo. En 1950, Alan Turing, publicó su artículo 'Computing Machinery and Intelligence' (Máquinas computacionales e inteligencia), donde describe, entre otras muchas cosas, el famoso test de Turing para decidir si una máquina es inteligente o no. Desde 1950 hasta 2025 han transcurrido 75 años, que es bastante más que los tres de los que habla el anuncio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  6. 6

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  7. 7

    «El precio de la ternera se duplicará en dos años»
  8. 8

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida
  9. 9 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  10. 10

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Inteligencia Artificial. ¿Realmente Nueva?