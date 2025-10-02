Inteligencia Artificial. ¿Realmente Nueva?

Acabo de ver, en esos anuncios que nos fuerza a ver YouTube, que todas las tecnologías han tardado mucho en implantarse, salvo la Inteligencia Artificial ( ... IA) que lo ha hecho en tres años. Sencillamente, no es cierto. La IA ha sido un objetivo casi desde que se inventó el primer equipo al que podemos llamar ordenador. Por poner tan solo un ejemplo. En 1950, Alan Turing, publicó su artículo 'Computing Machinery and Intelligence' (Máquinas computacionales e inteligencia), donde describe, entre otras muchas cosas, el famoso test de Turing para decidir si una máquina es inteligente o no. Desde 1950 hasta 2025 han transcurrido 75 años, que es bastante más que los tres de los que habla el anuncio.

¿Los autores del anuncio confunden IA con los modelos actuales de IA generativas, cuyo ejemplo más conocido es ChatGPT? No toda la IA es IA generativa. Hay técnicas que se desarrollaron antes: Sistemas Expertos, Programación genética, etc.

Las redes neuronales (en las que se basa ChatGPT) no son nada más que una de las técnicas existentes. Probablemente, no sea el producto definitivo, pues tiene problemas muy serios de fantasía e invención de datos. Pero incluso pensando que la única IA es la IA basada en redes neuronales, tampoco es nueva. La primera rede neuronal se construyó en 1951.

El mensaje que quiero transmitir es muy simple: la IA, lo mismo que pasó con la telefonía móvil, tardó más de veinticinco años en madurar.