El inicio de vivienda nueva aumenta un 12% anual en Euskadi, aunque solo una de cada seis VPO se empieza en Gipuzkoa

El año 2024 se cerró en Euskadi con un «notable avance en la actividad edificatoria», sobre todo por el tirón del último trimestre del año ... que permitió doblar las cifras de los tres trimestres anteriores, lo que provocó un aumento del 12,4% en el inicio de vivienda nueva. Este incremento conllevó que se iniciaran 5.428 nuevas viviendas en todo el País Vasco, 2.005 de ellas protegidas (el 37%). Aunque el reparto entre los tres territorios históricos de VPO no fue homogéneo: el principal despegue se produjo en Álava, con el inicio de 917 pisos el año pasado; le siguió Bizkaia, con 602 viviendas empezadas; mientras que Gipuzkoa se quedó a la cola con 294 VPO. Esta cifra supone un 16% de las iniciadas en Euskadi, lo que equivale a decir que solo una de cada seis viviendas de protección pública se empieza a construir en Gipuzkoa. Lo que se queda muy lejos del peso poblacional del territorio, que es del doble, el 33%.

El Observatorio Vasco de la Vivienda ha publicado este martes el informe 'Indicadores del mercado de la vivienda en Euskadi' correspondiente al cuarto trimestre de 2024, por lo que ofrece datos a año completo. El estudio realiza una radiografía global de todos los factores que afectan al mercado de la vivienda y no desglosa las cifras por territorios históricos, pero en informes previos del Observatorio ya avanzó los datos correspondientes a vivienda iniciada y terminada en Euskadi, donde se podía apreciar que la construcción de VPO se había reactivado en Gipuzkoa a cierre de 2024, anque ello no evitaba que siguiera a la cola de Euskadi.

El informe publicado este martes revela que el crecimiento ha sido más acusado a nivel de Euskadi en las viviendas protegidas terminadas, que alcanzaron las 1.956 unidades, duplicando ampliamente las cifras de 2023, con un aumento del 112,1%. Estas viviendas representan ya el 42% del total de viviendas finalizadas en Euskadi, «consolidando el peso de la promoción pública y concertada en el mercado residencial vasco».

En paralelo, las políticas públicas de acceso a la vivienda han logrado «un avance sin precedentes». En 2024 se adjudicaron 1.075 viviendas protegidas en alquiler, casi el triple que en el ejercicio anterior, lo que representa un incremento interanual del 193,7%. Este volumen supera por sí solo la suma de todas las adjudicaciones realizadas entre 2020 y 2023, ha destacado el Departamento de Vivienda.

A pesar de los avances, la presión sobre la demanda sigue siendo elevada: el número de personas inscritas en Etxebide en régimen de alquiler alcanzó las 76.571, un 20% más que en 2023, lo que supone marcar un nuevo máximo histórico. «Estos datos refuerzan la necesidad de seguir impulsando políticas de vivienda protegida y asequible», subraya el Observatorio de Vivienda.

El órgano dependiente del departamento que lidera Denis Itxaso concluye que «2024 ha sido un año decisivo en la consolidación del papel de la vivienda protegida en Euskadi. Su creciente peso en la oferta, el récord de demandantes en Etxebide y el fuerte aumento de las adjudicaciones demuestran la eficacia de las políticas públicas para responder a las necesidades sociales en un entorno de precios en ascenso». Además, el Observatorio subraya que «la combinación de estabilidad económica, dinamismo en la edificación y refuerzo del parque de vivienda protegida permite hablar de un mercado residencial más equilibrado, accesible y resiliente».

Costes de construcción

El informe pone el foco también en cuestiones como los costes de construcción, que «siguen siendo un factor de presión» para que pueda mejorar el ritmo en el que se levantan nuevas viviendas, «aunque su crecimiento se moderó: el Índice de Costes de la Construcción cerró 2024 en 119,2 puntos, un 2,1% más que en 2023, frente a los fuertes incrementos de años anteriores». Desde 2021, los costes han acumulado un aumento cercano al 20%, «lo que subraya la relevancia del impulso público para mantener la actividad promotora».

Por otro lado, el mercado de compraventas también mostró un comportamiento positivo. En 2024 se registraron 1.395 operaciones de vivienda protegida en Euskadi, un 56,7% más que el año anterior. La vivienda libre usada mantuvo un «notable dinamismo», con 22.451 operaciones (+22,1%), mientras que la vivienda libre nueva descendió ligeramente hasta 2.606 operaciones (-4,4%).

La financiación hipotecaria acompañó este crecimiento, con 21.006 operaciones formalizadas por un importe conjunto de 3.339,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,7% respecto a 2023. El importe medio se mantuvo estable, en torno a 158.978 euros, y la ratio de dudosos hipotecarios descendió al 2,5%, «reflejando la solidez de los hogares y del sistema financiero vasco».

Por último, el precio de la vivienda mantuvo en 2024 una tendencia alcista, aunque con distinta intensidad según la fuente estadística. El INE registró un aumento interanual del 8,5%, mientras que las tasaciones oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reflejaron incrementos más contenidos: +2,4% en vivienda nueva (2.896,5 €/m²) y +2,2% en vivienda usada (2.592 €/m²).