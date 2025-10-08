Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios operarios transportan unas ventanas para un edificio de VPO que se construye en Hondarribia. F. DE LA HERA

El inicio de vivienda nueva aumenta un 12% anual en Euskadi, aunque solo una de cada seis VPO se empieza en Gipuzkoa

El número de personas inscritas en Etxebide en régimen de alquiler creció un 20% en 2024 hasta alcanzar una cifra récord de 76.571 solicitantes

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:24

Comenta

El año 2024 se cerró en Euskadi con un «notable avance en la actividad edificatoria», sobre todo por el tirón del último trimestre del año ... que permitió doblar las cifras de los tres trimestres anteriores, lo que provocó un aumento del 12,4% en el inicio de vivienda nueva. Este incremento conllevó que se iniciaran 5.428 nuevas viviendas en todo el País Vasco, 2.005 de ellas protegidas (el 37%). Aunque el reparto entre los tres territorios históricos de VPO no fue homogéneo: el principal despegue se produjo en Álava, con el inicio de 917 pisos el año pasado; le siguió Bizkaia, con 602 viviendas empezadas; mientras que Gipuzkoa se quedó a la cola con 294 VPO. Esta cifra supone un 16% de las iniciadas en Euskadi, lo que equivale a decir que solo una de cada seis viviendas de protección pública se empieza a construir en Gipuzkoa. Lo que se queda muy lejos del peso poblacional del territorio, que es del doble, el 33%.

