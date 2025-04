Un influencer enseña cómo ha quedado la zona quemada tras el incendio de Jaizkibel: «Es una tristeza para los que vivimos aquí»

M. S. Miércoles, 2 de abril 2025, 12:28 Comenta Compartir

El influencer donostiarra de 26 años, Eneko García, ha enseñado a sus seguidores cómo ha quedado la zona quemada tras el incendio en las faldas de Jaizkibel que tuvo lugar el pasado 20 de marzo, en el que 14 hectáreas resultaron calcinadas.

«Así ha quedado el incendio ocurrido hace diez días en Jaizkibel», arranca en el vídeo Eneko García da Silva, un joven influencer donostiarra conocido por su participación en varios programas de televisión y por sus entretenidos vídeos virales en TikTok e Instagram que cuentan con millones de visitas.

«El incendio llegó justo hasta aquí», enseña en el vídeo que ya cuenta con miles de reproducciones en Instagram. «Y es que hay que ser consciente de estas cosas, porque no solo se pierden los árboles y las plantas, sino que también se pierde la calidad del aire para los animales, incluso para nosotros mismos que vivimos aquí al lado», lamenta el joven que visitó la zona acompañado de su perrita.

14 hectáreas calcinadas

Y es que alrededor de 14 héctareas resultaron calcinadas por el incendio que se originó el pasado 20 de marzo en las proximidades de la cala Alabortza de Pasai Donibane. Una extensión que fue pasto de las llamas y que se ha convertido en el peor incendio de los registrados en 2025 y 2024.

«Esto nos afecta a nuestros pulmones. Además seguro que ha afectado a los topos bajo tierra y a las aves que tenían sus nidos», decía con bastante pena García. «Debemos tomar precauciones, cuando hay viento no hay que hacer hogueras para quemar paja y si hacéis una barbacoa, recoged bien las cosas y no dejéis ninguna colilla», proseguía.

«Yo me he criado aquí y este incendio me a hecho reflexionar y ser consciente del impacto negativo que estamos haciendo al planeta. Es una tristeza para los que vivimos aquí», admitía. «Porque mirad qué bonito. Hay que conservar estas cosas», finalizaba`enseñando las espectaculares vistas hacia el mar.