Vista general de varios bloques de viviendas de San Sebastián. Morquecho

Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres

Donostia, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia, que ya han sido declaradas zonas tensionadas, cuentan desde hoy con una horquilla de precios para las viviendas que vayan a ser alquiladas

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 08:02

Gipuzkoa ha recibido este martes una noticia que las instituciones vascas y las personas que viven en alquiler llevaban mucho tiempo esperando. El Boletín Oficial ... del Estado (BOE) ha publicado a primera hora de este martes una resolución del Ministerio de Vivienda en la que se incorpora a Gipuzkoa al índice de precios de referencia que contempla la ley estatal de Vivienda para poder topar los alquileres en las zonas que hayan sido declaradas tensionadas.

