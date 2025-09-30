Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres

Gipuzkoa ha recibido este martes una noticia que las instituciones vascas y las personas que viven en alquiler llevaban mucho tiempo esperando. El Boletín Oficial ... del Estado (BOE) ha publicado a primera hora de este martes una resolución del Ministerio de Vivienda en la que se incorpora a Gipuzkoa al índice de precios de referencia que contempla la ley estatal de Vivienda para poder topar los alquileres en las zonas que hayan sido declaradas tensionadas.

En el caso de Gipuzkoa, Donostia, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia entran desde hoy en este índice que elabora el Ministerio de Vivienda y que fija unas horquillas para limitar las subidas de los alquileres sobre todo en aquellas viviendas que se incorporan al mercado del alquiler o las que están en manos de grandes tenedores, aquellos que disponen de más de cinco viviendas en una misma zona.

Tal y como adelantó este periódico a principios de septiembre, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se había comprometido a que el índice de Gipuzkoa estuviera para finales de mes y, finalmente, así ha sido, una vez que ha finalizado el trabajo técnico. Gipuzkoa es el único territorio vasco que cuenta con índice de precios por el momento, ya que Bizkaia y Álava van más retrasados.

Desde este martes a las doce del mediodía, a través de la web https://serpavi.mivau.gob.es/, puede accederse al cálculo individualizado de los rangos de valores de arrendamiento de la vivienda, de acuerdo con los nuevos datos. Si bien es cierto que ya se puede consultar el índice por zonas.

En dicha web se actualizan los datos y metodología del Sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda (SERPAVI), que por primera vez incorpora datos relativos al territorio de Gipuzkoa. De esta forma, se integran en la base de datos del sistema estatal información de 38.044 contratos de arrendamiento de vivienda, alcanzando un total de más de 2,4 millones de datos anuales. El Ministerio de Vivienda destaca que se está produciendo un crecimiento del número de viviendas en alquiler del 4,97% en el contexto de la aprobación de la ley estatal de Vivienda.

Esta resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana incorpora la posibilidad de determinar el rango de valores individualizados en viviendas situadas en la provincia de Gipuzkoa.

De los 300 municipios declarados como zona de mercado tensionado en toda España, en Gipuzkoa se ubican por el momento San Sebastián, Irun, Zumaia, Errenteria y Lasarte-Oria. Hasta ahora, en ellos ya se aplicaban las medidas recogidas en la Ley por el Derecho a la Vivienda para la contención de preciosdel alquiler, pero no el índice de precios de referencia.

Con la inclusión en este índice de las zonas tensionadas de Gipuzkoa, se establece un rango de precios de los alquileres para una zona o vivienda concreta, calculado a partir de los contratos declarados en los años previos y su evolución. Este rango aplica a título orientativo a toda la ciudadanía, incluso en aquellos municipios no declarados como zonas tensionadas, y, además, se puede establecer como obligatorio para nuevos contratos o los contratos de grandes tenedores.