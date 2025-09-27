Incremento «muy preocupante» de quebrantamientos de pena o medida

Entre las advertencias que lanza la Fiscalía de Gipuzkoa en su recién publicada memoria, destaca el aumento en general que en el último año ... han experimentado los delitos contra la Administración de Justicia. Y en concreto, pone el foco en los más representados: los quebrantamientos de pena o medida cautelar. Una realidad «especialmente delicada, ya que supone que las víctimas no se sientan suficientemente protegidas por la Administración de Justicia».

Por este motivo, «la persecución de este delito tiene que ser una prioridad del Ministerio Fiscal», que en 2024 incoó 792 diligencias previas por 771 en 2023, mientras que las diligencias urgentes se incrementaron de 297 a 385. De esas casi 800 diligencias previas, 269 se transformaron en procedimiento abreviado y se presentaron 239 calificaciones por este delito.

En relación con la forma de comisión de los quebrantamientos cada vez son más los casos en los que se cometen de forma indirecta (por publicación de imágenes o contenidos en redes sociales, grafitis o a través de terceras personas).

Denuncias falsas

La incidencia del resto de delitos contra la Administración de Justicia es mucho más reducida, dado que el siguiente más relevante es el de acusación y denuncia falsa con 32 procedimientos incoados en Gipuzkoa. Le siguen los 13 procedimientos emprendidos por un delito de falso testimonio en un juicio. Sin embargo, en ninguna de estas causas llegó a presentarse después un escrito de calificación contra la persona autora.