Incremento «muy preocupante» de quebrantamientos de pena o medida

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Entre las advertencias que lanza la Fiscalía de Gipuzkoa en su recién publicada memoria, destaca el aumento en general que en el último año ... han experimentado los delitos contra la Administración de Justicia. Y en concreto, pone el foco en los más representados: los quebrantamientos de pena o medida cautelar. Una realidad «especialmente delicada, ya que supone que las víctimas no se sientan suficientemente protegidas por la Administración de Justicia».

