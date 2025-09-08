Iconos y mitos

Alguien tiene que tener la culpa de lo que está pasando. Este pifostio en el que chapoteamos frívolamente, sobrepasa la política, la judicatura y a ... la madre que parió las ideologías. Hay que levantar las alfombras y que salgan del armario esos anhelos y convicciones que no cuentas a nadie para que no te llamen fascista o retrógrado. Tenemos que revisar nuestros principios morales. Vamos hacia el abismo, de culo, cuesta abajo y sin frenos.

No sé si lo he soñado o ha sido revelación divina, pero la culpa de todo la tienen los iconos sexuales y los mitos eróticos que nos venden. Sus vidas de colorín colorado son un desastre. No tienes más que ver cómo están envejeciendo. Vale, diré 'madurando'. El más desmejorado es Tom Cruise. Lo acabo de ver en Tik Tok. Hay un momento en la vida que tienes que aceptarte como eres. No puedes hacer pelis de súper héroe midiendo menos de 1,70. Te bajas de los tacones y tu autoestima te pasa factura (si lo sabré yo, tío). Richard Gere se ha salvado por la campana. Dice que es budista y muy espiritual (eso no se dice, se hace) Ha pillado una churri 33 años más joven y hasta que el cuerpo aguante. Lo comido por lo servido, oye. Otro mito erótico sobrevalorado es George Clooney. Se ha quitado las bolsas de los ojos y parece que resiste. Lo que no se ha quitado es la cara de mala leche. Presume de ser muy celoso de su intimidad. De eso nada. Yo te la cuento otro día y te alegro la mañana. Reconócelo. Somos muy cotillas.