Plaza de Gipuzkoa

Iconos y mitos

Begoña Ameztoy

Begoña Ameztoy

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:01

Alguien tiene que tener la culpa de lo que está pasando. Este pifostio en el que chapoteamos frívolamente, sobrepasa la política, la judicatura y a ... la madre que parió las ideologías. Hay que levantar las alfombras y que salgan del armario esos anhelos y convicciones que no cuentas a nadie para que no te llamen fascista o retrógrado. Tenemos que revisar nuestros principios morales. Vamos hacia el abismo, de culo, cuesta abajo y sin frenos.

