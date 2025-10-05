Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Patxi Bergara toma la palabra tras recibir el reconocimiento del Foro de Taberneros. AURA ERRO
San Sebastián

Homenaje al bar Bergara por sus 75 años de trayectoria

Javier Yurrita, embajador de San Sebastian Gastronomika, destaca que «no exagero si digo que es el bar más importante en la historia de San Sebastián»

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:23

El momento más emotivo del encuentro culinario llegó este domingo con el reconocimiento al emblemático bar Bergara, en el barrio donostiarra de Gros, por sus 75 años de trayectoria. «Pero sus méritos van más allá de este aniversario. Fue en su momento un impulsor determinante en la creación del pintxo y la cocina en miniatura y no exagero si digo que es el bar más importante en la historia de San Sebastián, porque gracias a Patxi y Blanca se creó el pintxo, que hoy es uno de los valores más destacados que tiene nuestra ciudad. Creo que es un premio muy merecido», destacó Javier Yurrita, fundador y embajador de San Sebastian Gastronomika.

Fueron Patxi Bergara y Eladia Bidegain quienes abrieron esta casa de comidas en el año 1950. La nueva generación, Patxi Bergara y Blanca Ameztoy tomó el relevo y fueron pioneros en la revolución del pintxo donostiarra, una línea que se mantiene con sus sobrinos Monty Puig-Pey y Esteban Ortega. También hubo mención especial para Blanca, «una de esas mujeres que pasaron en su momento desapercibidas pero que hacía los pintxos todos los días en la cocina», añadió Yurrita.

Patxi Bergara se mostró muy agradecido por este reconocimiento y expresó sentirse «en casa con Gastronomika. Me retrocede la mente a cuando el Bergara daba ponencias preciosas sobre los pintxos. Desde entonces ya empezamos a defender esa cocina que tanto nos une ahora. Es un premio que nos ha llegado al alma», dijo en nombre de la familia y del bar Bergara. «Seguiremos manteniendo esa cocina nuestra que son los pintxos de Donostia».

