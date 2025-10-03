El diario de hace sesenta años

Sesenta años son mucho tiempo. A veces, toda una vida. En nuestra 'Colección de recortes' de hoy viajamos en el tiempo seis décadas atrás, hasta ... situarnos en el 3 de octubre de 1965, para aproximarnos a la vida de los guipuzcoanos entonces. Lo hacemos fijándonos en qué textos y cómo los publicaba EL DIARIO VASCO.

Empecemos por el principio, la primera página de aquella edición…

Siguiendo la tónica de aquella época, el periódico llevaba a su portada temas nacionales e internacionales, pero sólo en ocasiones algunos locales. ¿Se han fijado en que entonces nuestra redacción se encontraba todavía en la calle Miracruz de Gros?

La página 2 del diario estuvo durante décadas dedicada a las informaciones y los comentarios locales. En San Sebastián, el 3 de octubre de 1965 se hablaba de…

Acababa de morir el alcalde Pedro Zaragüeta y proponían dedicarle un busto en Urgull. Se quejaban en 'Sirimiri' que «parece ser que la campaña de amabilidad no acaba de encajar en el servicio de autobuses y trolebuses, al menos en algunos de sus conductores, cobradores e inspectores». Como era domingo, aparecía el cuadro con los horarios de misas. La más madrugadora, la de Carmelitas a las 6 menos cuarto de la madrugada.

En las páginas de actualidad internacional, se destacaba el discurso que iba a pronunciar al día siguiente el Papa (¿se sitúan cuál?) en la ONU…

Sí, el Papa era Pablo VI.

El periódico ofrecía entonces numerosos anuncios de empleos en su 'Bolsa del trabajo', junto a los interesantes 'Anuncios por palabras' (al precio de 1,25 pesetas la palabra): «Se necesita doncella. Muy bien retribuída. Teléfono 39.582»…

Los domingos se publicaba entonces una sección especial de artes y letras, con críticas de libros y los apuntes literarios de Orola. En la misma página podía leerse el apartado diario de curiosidades 'Ruedo mundial' y el pasatiempo '¿Está usted seguro?'…

En las páginas deportivas de hace sesenta años coincidía que la Real Sociedad jugaba fuera, en Gijón, y en Atocha tocaba partido del Sanse…

En la penúltima página, la 19, aparecía la cartelera donostiarra, formada entonces por catorce cines. En cuatro de ellos programaban películas en sesión matinal, entre la misa y la comida dominical. Eran el Miramar, con una de Cantinflas, el Principal, con Clark Gable en 'San Francisco', el Príncipe y el Victoria Eugenia…

En la última página del 3 de octubre de 1965, DV recopilaba reportajes, artículos de fondo (los 'Aspectos' de Carlos Santamaría eran una referencia) y una noticia extravagante: un enfermo mental que había formado parte del ejército japonés no se enteró de que la Segunda Guerra Mundial había acabado hasta ¡veinte años después!...