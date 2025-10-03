Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colección de recortes

El diario de hace sesenta años

Viajamos en el tiempo fijándonos en páginas que publicó EL DIARIO VASCO el 3 de octubre de 1965

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Sesenta años son mucho tiempo. A veces, toda una vida. En nuestra 'Colección de recortes' de hoy viajamos en el tiempo seis décadas atrás, hasta ... situarnos en el 3 de octubre de 1965, para aproximarnos a la vida de los guipuzcoanos entonces. Lo hacemos fijándonos en qué textos y cómo los publicaba EL DIARIO VASCO.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  6. 6

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  7. 7

    «El precio de la ternera se duplicará en dos años»
  8. 8

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida
  9. 9 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  10. 10

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El diario de hace sesenta años

El diario de hace sesenta años